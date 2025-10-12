Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

Neiser Villarreal viis Colombia 38. minutil juhtima, aga Rayane Belaidi ja Jan Virgili tabamused vaid kolme minuti sees tegid teise poolaja 59. minutiks seisu juba 2:1 Hispaaniale.

Vaid viis minutit hiljem lõi Villarreal oma teise värava ja jõudis 89. minutil ka kübaratrikini, mis viis poolfinaali Lõuna-Ameerika meeskonna. Tegemist on teise korraga, kui nad on nii kaugele jõudnud - 2003. aastal teeniti kolmas koht.

Poolfinaalis tuleb minna vastamisi selle vanuseklassi edukaima koondise ehk Argentinaga, kes oli teises veerandfinaalis üle Mehhikost 2:0. Maher Carrizo avas üheksandal minutil skoori ja lõppseisu vormistas 56. minutil Mateo Silvetti.

Pühapäeval lähevad kahes ülejäänud veerandfinaalis vastamisi Ameerika Ühendriigid - Maroko ja Norra - Prantsusmaa.