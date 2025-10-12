X!

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

Jalgpall
Hispaania U-20 jalgpallikoondis
Hispaania U-20 jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Hispaania kuni 20-aastaste jalgpallikoondis kaotas Tšiilis jätkuval omaealiste maailmameistrivõistluste turniiril veerandfinaalis Colombiale 2:3.

Neiser Villarreal viis Colombia 38. minutil juhtima, aga Rayane Belaidi ja Jan Virgili tabamused vaid kolme minuti sees tegid teise poolaja 59. minutiks seisu juba 2:1 Hispaaniale.

Vaid viis minutit hiljem lõi Villarreal oma teise värava ja jõudis 89. minutil ka kübaratrikini, mis viis poolfinaali Lõuna-Ameerika meeskonna. Tegemist on teise korraga, kui nad on nii kaugele jõudnud - 2003. aastal teeniti kolmas koht.

Poolfinaalis tuleb minna vastamisi selle vanuseklassi edukaima koondise ehk Argentinaga, kes oli teises veerandfinaalis üle Mehhikost 2:0. Maher Carrizo avas üheksandal minutil skoori ja lõppseisu vormistas 56. minutil Mateo Silvetti.

Pühapäeval lähevad kahes ülejäänud veerandfinaalis vastamisi Ameerika Ühendriigid - Maroko ja Norra - Prantsusmaa.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

11.10

Vallner: loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma

11.10

Mbappe lõi kümnendat mängu järjest värava

10.10

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

sport.err.ee uudised

12:34

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11:42

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

09:46

Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

09:13

Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Kalevi ujulasse kogunes oodatust enam veterane ja harrastajaid

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

11.10

Stefan Arand jäi sprindisõitudes kaldale

11.10

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk Uuendatud

11.10

ETV spordisaade, 11. oktoober

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

11.10

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

11.10

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

loetumad

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

11.10

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

11.10

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

11.10

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo