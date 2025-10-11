X!

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: Facebook/BC Lietkabelis Panevėžys
Korvpall

Eesti korvpalluri Kristian Kullamäe klubi Panevežyse Lietkabelis sai Leedu meistrivõistlustel kodus väärt võidu Vilniuse Rytase üle 89:84 (23:21, 22:20, 24:21, 20:22).

Lietkabelis oli kodusaalis toimunud kohtumist valdavalt mõne punktiga juhtimas, kuigi teisel poolajal kasvas edu aeg-ajalt ka kahekohaliseks. Kui jätta välja momendid avaveerandil, siis Rytas ette ei pääsenudki.

Kullamäe arvele jäi kaksikduubel: 14 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 2/5) ja kümme resultatiivset söötu. Lisaks kaotas ta kaks korda palli ja tegi kaks viga. Meeskonna tulemuslikeim oli aga koguni 29 punkti visanud ameeriklasest tagamees Jamel Morris. Rytase kasuks tõi Jordan Walker 17 silma.

Liigatabelis jätkab Lietkabelis nüüd kolme võidu ja kahe kaotusega. Rytase jaoks oli laupäevane allajäämine hooaja esimene. Varasemalt oli kirjas kolm võitu. See tähendab, et puhaste paberitega jätkab Leedus hetkel üksnes Kaunase Žalgiris (4-0).

Järgmisel nädalalõpul mängib Lietkabelis võõrsil just Žalgirisega. Enne seda kohtutakse EuroCupi sarjas kodus Saksamaa klubiga Ulm.

Toimetaja: Siim Boikov

