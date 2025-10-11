X!

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo kaotas korvpalli Eesti-Läti liiga kohtumises kodus suurelt Riia Zellile 72:100 (16:32, 19:29, 22:19, 15:20) ja sai turniiritabelisse kahe võidu kõrvale teise kaotuse.

Esimesel poolajal endale koguni 61 punkti visata lasknud Kalev/Cramo jäi kolmanda veerandi keskel korraks ka 30 silmaga taha (49:79) ega suutnud teisel poolajal poolajal vahet vähendada.

Zelli tabas viskeid väljakult 52,1 protsenti ja võitis lauavõitluse 41:30. Kalev/Cramo visketabavus väljakult oli kõigest 38,6 protsenti.

Hugo Toom viskas kodumeeskonna kasuks 14 punkti, Kregor Hermet ja Severi Kaukiainen kogusid kümme silma. Võitjate vägesid vedas 24 punkti visanud ameeriklasest leegionär Frankie Fidler.

Eesti klubidest võitis laupäeval vaid Pärnu Transcom, kes oli võõrsil parem Läti Ülikoolist 97:73 (21:19, 25:14, 26:20, 25:20). TalTech/Alexela kaotas võõrsil Riia VEF-ile 72:98 (25:27, 15:29, 13:16, 19:26) ja Keila KK kodus Liepajale 79:89 (19:23, 20:17, 20:28, 20:21).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

11:06

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

08:59

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

10.10

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

09.10

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

09.10

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

09.10

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

videod

sport.err.ee uudised

21:13

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

19:33

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

18:51

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

18:11

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

loetumad

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo