Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

BC Kalev/Cramo kaotas korvpalli Eesti-Läti liiga kohtumises kodus suurelt Riia Zellile 72:100 (16:32, 19:29, 22:19, 15:20) ja sai turniiritabelisse kahe võidu kõrvale teise kaotuse.

Esimesel poolajal endale koguni 61 punkti visata lasknud Kalev/Cramo jäi kolmanda veerandi keskel korraks ka 30 silmaga taha (49:79) ega suutnud teisel poolajal poolajal vahet vähendada.

Zelli tabas viskeid väljakult 52,1 protsenti ja võitis lauavõitluse 41:30. Kalev/Cramo visketabavus väljakult oli kõigest 38,6 protsenti.

Hugo Toom viskas kodumeeskonna kasuks 14 punkti, Kregor Hermet ja Severi Kaukiainen kogusid kümme silma. Võitjate vägesid vedas 24 punkti visanud ameeriklasest leegionär Frankie Fidler.

Eesti klubidest võitis laupäeval vaid Pärnu Transcom, kes oli võõrsil parem Läti Ülikoolist 97:73 (21:19, 25:14, 26:20, 25:20). TalTech/Alexela kaotas võõrsil Riia VEF-ile 72:98 (25:27, 15:29, 13:16, 19:26) ja Keila KK kodus Liepajale 79:89 (19:23, 20:17, 20:28, 20:21).