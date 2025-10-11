X!

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

Tennis
Anett Kontaveit
Anett Kontaveit Autor/allikas: Luxembourg Ladies Tennis Masters
Tennis

Eesti tennisist Anett Kontaveit kaotas Luksemburgis toimuval kutsetega turniiril poolfinaalis prantslannale Alize Cornet'le 4:6, 3:6.

"Anett Kontaveit näitas veenvalt, et ta ei ole unustanud, kuidas suurepärast tennist mängida," kommenteerisid korraldajad esitust. "See oli väga tasavägine mäng, aga Cornet oli otsustavatel hetkedel liialt tugev."

Luksemburgis toimuv Ladies Tennis Masters koondab tippspordist loobunud naismängijaid. Kontaveidil õnnestus sama turniir 2023. aastal võita.

Tänavuse turniiri esimeses ringis alistas ta kahekordse slämmivõitja Anabel Medina Garriguesi 6:1, 6:3.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

18:11

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

10.10

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

10.10

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

10.10

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

09.10

Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

08.10

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

08.10

Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:13

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

19:33

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

18:51

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

18:11

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

13:08

Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

loetumad

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo