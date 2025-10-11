Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

"Anett Kontaveit näitas veenvalt, et ta ei ole unustanud, kuidas suurepärast tennist mängida," kommenteerisid korraldajad esitust. "See oli väga tasavägine mäng, aga Cornet oli otsustavatel hetkedel liialt tugev."

Luksemburgis toimuv Ladies Tennis Masters koondab tippspordist loobunud naismängijaid. Kontaveidil õnnestus sama turniir 2023. aastal võita.

Tänavuse turniiri esimeses ringis alistas ta kahekordse slämmivõitja Anabel Medina Garriguesi 6:1, 6:3.