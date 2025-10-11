Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

Kui lühikavas mahtus Langerbaur kümne hulka, siis vabakava tulemus 94,67 oli alles paremuselt 16. resultaat. Siiski oli ta parem koondisekaaslane Lisovskajast, kes oli kohe tema järel 17. (92,76 punkti).

Kokkuvõttes teenis Langerbaur 147,09 punktiga 15. ja Lisovskaja 141,79 punktiga 17. koha. Võistluse võitis Gruusia esindaja Anastasia Gubanova, kes oli parim mõlemas kavas ja teenis kokku 203,69 punkti.

Meeste üksiksõidus sai Arlet Levandi neljanda (223,53 punkti) ja Aleksandr Selevko üheksanda koha (208,14).

Challengeride tulemuste põhjal selguvad Eestit jaanuaris EM-il esindavad iluuisutajad.