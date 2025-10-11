Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

Kui esimese päeva järel juhtisid võistlust Patrick Enok - Silver Simm (Toyota GR Yaris Rally2), siis kohe laupäeva avakatsel lõhkes neil rehv, mis kukutas nad hoobilt viiendaks. Täpselt sama häda tabas ka teist kohta hoidnud rallipaari Urmo Aava - Janno Siitan (Toyota GR Yaris Rally2).

Nõgene - Lesk kerkisid seega kolmandalt kohalt esimeseks ega lasknud seda laupäeva jooksul kordagi käest. Nende ja Kaur - Veltsoni järel tulid lõpuks kolmandaks siiski Enok - Simm (+31,21), kes edestasid napilt Karl Martin Volverit ja Annika Sõna (Škoda Fabia Proto; +32,82).

Järgnesid Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2; +1.26,16), Ralfs Sirmacis - Armands Bite (Mitsubishi Lancer Eco VIII; +2.21,39), Allan Popov - Aleksander Prõttšikov (Mitsubishi Lancer Evo X; +2.26,29) ja Mikolaj Kema - Marcin Szeja (Škoda Fabia Rally2 evo; +2.30,55).