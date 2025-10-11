X!

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

Autoralli
Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk
Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk Autor/allikas: GustaGraphy
Autoralli

Saaremaa ralli võitsid esimest korda Joosep Ralf Nõgene koos kaardilugeja Aleks Leskiga (Toyota GR Yaris Rally2; 54.22,39), kes edestasid 19,92 sekundiga paari Egon Kaur - Ermo Veltson (Ford Fiesta Proto).

Kui esimese päeva järel juhtisid võistlust Patrick Enok - Silver Simm (Toyota GR Yaris Rally2), siis kohe laupäeva avakatsel lõhkes neil rehv, mis kukutas nad hoobilt viiendaks. Täpselt sama häda tabas ka teist kohta hoidnud rallipaari Urmo Aava - Janno Siitan (Toyota GR Yaris Rally2).

Nõgene - Lesk kerkisid seega kolmandalt kohalt esimeseks ega lasknud seda laupäeva jooksul kordagi käest. Nende ja Kaur - Veltsoni järel tulid lõpuks kolmandaks siiski Enok - Simm (+31,21), kes edestasid napilt Karl Martin Volverit ja Annika Sõna (Škoda Fabia Proto; +32,82).

Järgnesid Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2; +1.26,16), Ralfs Sirmacis - Armands Bite (Mitsubishi Lancer Eco VIII; +2.21,39), Allan Popov - Aleksander Prõttšikov (Mitsubishi Lancer Evo X; +2.26,29) ja Mikolaj Kema - Marcin Szeja (Škoda Fabia Rally2 evo; +2.30,55).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

07.10

Millener: Malcolm Wilson usub Romet Jürgensonisse tohutult

06.10

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

06.10

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

03.10

Virves näitas Horvaatias head tempot, Jürgensoni tabas ebaõnn

03.10

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

01.10

Järgmise aasta Rally Estonial on WRC klassis võistlemas teinegi eestlane

24.09

Autoralli MM-sari Itaalia etapp kolib Sardiiniast pealinna

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

sport.err.ee uudised

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

13:08

Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

12:39

Vallner: loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma

12:11

Mbappe lõi kümnendat mängu järjest värava

11:37

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

11:06

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

10:31

Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

10:03

Eesti malenaiskond pidi EM-il tunnistama Ungari paremust

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

08:59

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

loetumad

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo