Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

Mitmevõistlusel turnee tabeli koostamisel arvestatakse nii sise- kui ka välishooaja peale kolme paremat tulemust. Naistest tuli sarja rekordi 3781 punktiga esimeseks Hall, edestades kaasmaalannat Taliyah Brooksi (3514) ja Martha Araujot (Colombia; 3465).

Hall sai enda nimele hooaja kolm paremat seitsmevõistlust: ta võitis Götzises 7032 punktiga - mis tõstis ta maailma kõigi aegade tabelis jagama teist kohta -, kogus USA meistrivõistlustel 6899 punkti ja võitis Tokyo maailmameistritiitli 6888 punktiga.

Meestest oli 3754 punktiga parim Skotheim, kellele järgnesid ameeriklane Kyle Garland (3719) ja Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme (3650).

Skotheim tegi ennekõike suurepärase sisehooaja, kuhu mahtus ka Tallinnas püstitatud seitsmevõistluse Euroopa rekord 6484. Järgnevalt võitis ta sise-EM-i tiitli uue rekordiga 6558 ja ka sise-MM-kulla 6575 punktiga. Götzises tuli kümnevõistluse Norra rekord 8909.

Kuigi Karel Tilga võitis vastava arvestuse tunamullu ja Johannes Erm mullu, siis sedapuhku eestlased nii kõrgele ei jõudnud. Parimana oli Rasmus Roosleht üheksas (3436) ja seejärel Risto Lillemets 11. (3390).