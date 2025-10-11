X!

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

Tennis
Arina Sabalenka
Arina Sabalenka Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Tennis

Tennise naiste maailma esireket Arina Sabalenka kaotas Wuhanis toimuval WTA 1000 taseme turniiri poolfinaalis ameeriklannale Jessica Pegulale (WTA 6.) 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

Seejuures otsustavas setis oli Sabalenka juhtimas 5:2, kuid kaotas siis kaks servigeimi järjest ja jäi taha 5:6. Järgmise geimis suutis ta päästa kaks matspalli ja viia seti kiiresse lõppmängu. Seal teenis Pegula seisul 1:1 viis punkti järjest ja vormistas võidu neljandalt matšpallilt.

Sellega sai 31-aastane Pegula viimaks revanši, sest oli kaotanud Sabalenkale neli omavahelist mängu järjest, sealhulgas kuu aja eest USA lahtiste poolfinaalis.

Finaalis läheb Pegula vastamisi kümme aastat noorema kaasmaalanna Coco Gauffiga (WTA 3.), kes oli esimeses poolfinaalis üle itaallannast Jasmine Paolinist (WTA 8.) 6:4, 6:3.

Pegula ja Gauff pole tänavu omavahel kohtunud, aga eelnevatel aastatel on seda tehtud kuus korda ja mängudega neli-kaks on hetkel peal kogenum Pegula.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

10.10

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

10.10

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

10.10

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

09.10

Ka Rune alistanud Monaco üllatusmees kohtub poolfinaalis Djokoviciga

08.10

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

08.10

Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

07.10

Glinka laeks jäi Challengeri turniiril avaring

07.10

Kuum ja niiske ilm piinab Shanghais tennisiste

06.10

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

multimeedia

sport.err.ee uudised

17:37

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

17:14

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk

16:51

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

16:04

Norra tõstja võitis kodupubliku silme all MM-kulla

15:47

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

15:24

Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

14:51

Tänak: Toyotal pole mind vaja

14:17

Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

13:45

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

13:08

Tõugjas-Männiste läheb USA-s otsustavale päevale vastu liidrina

12:39

Vallner: loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma

12:11

Mbappe lõi kümnendat mängu järjest värava

11:37

Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

11:06

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

10:31

Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

10:03

Eesti malenaiskond pidi EM-il tunnistama Ungari paremust

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

08:59

Bayerni kindlalt alistanud Žalgiris kerkis Euroliigas ainuliidriks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

loetumad

09:30

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu?

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

08:28

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

13:15

Jefimova ja Tribuntsov said finaalis seitsmenda koha Uuendatud

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo