Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

Seejuures otsustavas setis oli Sabalenka juhtimas 5:2, kuid kaotas siis kaks servigeimi järjest ja jäi taha 5:6. Järgmise geimis suutis ta päästa kaks matspalli ja viia seti kiiresse lõppmängu. Seal teenis Pegula seisul 1:1 viis punkti järjest ja vormistas võidu neljandalt matšpallilt.

Sellega sai 31-aastane Pegula viimaks revanši, sest oli kaotanud Sabalenkale neli omavahelist mängu järjest, sealhulgas kuu aja eest USA lahtiste poolfinaalis.

Finaalis läheb Pegula vastamisi kümme aastat noorema kaasmaalanna Coco Gauffiga (WTA 3.), kes oli esimeses poolfinaalis üle itaallannast Jasmine Paolinist (WTA 8.) 6:4, 6:3.

Pegula ja Gauff pole tänavu omavahel kohtunud, aga eelnevatel aastatel on seda tehtud kuus korda ja mängudega neli-kaks on hetkel peal kogenum Pegula.