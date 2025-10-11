Seattle'i MLB klubi jõudis pika ootuse järel taas poolfinaali

Viimati 2001. aastal American League'i finaali ehk World Seriese poolfinaali pääsenud Seattle võõrustas otsustavas mängus Detroit Tigersit ning läks teises voorus juhtima, aga Detroit skooris kuuendas voorus kaks jooksu. Mariners viigistas järgmises vaatuses, kuid ülejäänud voorudes kumbki meeskond skoorida ei suutnud ja edasipääseja selgus lisavaatustes.

Tigers suutis 12. voorus viia kaks jooksjat pesadele ning liigutas siis ühe ka kolmandale, kuid ei suutnud teda koju tuua ning kohtumine jätkus. Murdehetkeks tuli oodata 15. vooruni, kui Seattle sai kõik kolm Detroidi lööjat kiirelt auti ning sai ise võimaluse palli mängu panna.

J. P. Crawford pääses esimese lööjana kohe peale, temaga liitus seejärel Randy Arozarena, kes sai viskega pihta. Seejärel sai Mariners jooksjad veel pesa võrra edasi nihutada ning löömiskasti astus Jorge Polanco, kes sai Tommy Kahnle'i change-up'ile pihta ning saatis palli väljakule ja ühtlasi Seattle'i 3:2 võiduga poolfinaali.

24-aastase vahe järel taas poolfinaali pääsenud Seattle Mariners mängib American League'i esinumbri Toronto Blue Jaysiga, kes lülitas konkurentsist New York Yankeesi. Teises poolfinaalis ootab tiitlikaitsja Los Angeles Dodgers võitjat Chicago Cubsi ja Milwaukee Brewersi seeria otsustavast mängust.