Lajal sai Stockholmi kvalifikatsioonis otsustavasse mängu

22-aastane Lajal (ATP 146.) ja kolm aastat noorem Sakamoto vahetasid avaseti alguses eestlase juhtimisel geimivõitusid, aga Lajal haaras juba juba neljandast geimist ohjadest ning realiseeris kindla 6:1 võidu.

Lajal pikendas oma geimivõitude seeriat teise seti alguses veelgi, kui alustas kahe järjestikuse võiduga, aga Sakamoto suutis esimest korda murda ning 3:3 viigini jõuda. Lajal võttis aga kohe murde tagasi ning läks siis kahe geimiga juhtima, aga Sakamoto vastas geimivõiduga. Eestlane pusis kümnendas geimis kõvasti ning sai järjest matšpalle, realiseerides lõpuks viiendaga 6:4 võidu.

Lajal virutas jaapanlasele neli ässa, aga patustas lausa kuue topeltveaga. Sakamoto sai kirja ühe ässa ja kolm topeltviga. Eestlasel oli kümme murdevõimalust, millest ta realiseeris neli, tõrjudes vastase viiest võimalusest neli.

Lajal mängib põhitabelisse pääsemise eest eeldatavasti kvalifikatsioonis kõrgeima asetuse saanud ameeriklase Ethan Quinniga (ATP 72.), kes kohtub laupäeval maailma edetabelis 936. real paikneva rootslase Nikola Slaviciga.