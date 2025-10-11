Vallner: loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma

Eesti jalgpallikoondise treeningul vigastada saanud ning seetõttu viimasel hetkel Itaalia vastu peetava MM-valikmängu koosseisust välja jäänud väravavaht Karl Andre Vallner avaldas lootust, et ühtegi Premium liiga kohtumist ta vahele jätma ei pea.

"Mänguline olukord, käsi jäi palli ja mängija löögi vahele. Sõrm läks liigesest välja, tõenäoliselt on mingid kapslid katki, aga luu arvatavasti terve," kommenteeris Vallner vigastadasaamist portaalile Soccernet.ee.

"Esmaspäeval lähen mammograafi pilti tegema, aga ise usun, et loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma."

Vallneri koduklubil Tallinna Levadial on jäänud pidada sel Premium liiga hooajal viis ülitähtsat kohtumist. Levadia võitleb meistritiitli eest liider Tallinna Floraga, kellega on kogunud võrdse arvu punkte. Järgmises matšis 18. oktoobril on vastaseks FC Kuressaare. Vallner on kuulunud sel liigahooajal põhikoosseisu Levadia 31 mängust 28-s.