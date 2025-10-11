Mbappe lõi kümnendat mängu järjest värava

Prantsusmaa jalgpallitäht Kylian Mbappe ja koondis astusid suure sammu järgmise aasta MM-finaalturniiri suunas, kui teenisid MM-valiksarjas kolmanda järjestikuse võidu.

Prantsusmaa võõrustas Parc des Princes'is Aserbaidžaani, kes pidas võõrustaja vastu peaaegu poolajapausini vastu, kuid viimasel üleminutil mängis kapten Mbappe mööda neljast aserist ning paigutas palli väravasse. 26-aastane superstaar on nüüd löönud kümnes järjestikuses mängus värava, nii klubi kui koondise eest.

Teisel poolajal jõudsid tabamuseni veel Adrien Rabiot ning Florian Thauvin ja Prantsusmaa vormistas kodupubliku ees 3:0 võidu. Prantslased on teeninud D-grupis kolm võitu järjest ning juhivad D-grupis üheksa punktiga.

Reykjavikis toimus reede õhtul tõeliselt põnev kohtumine, kui võõrustaja Island tuli 1:3 kaotusseisust välja ning viigistas 75. minutil, kuid ukrainlased jõudsid veel kaks väravat lüüa ja 5:3 võidu võtta. Ukraina on pärast kolme mängu grupis nelja punktiga teisel kohal, Islandil on kolm punkti ning Ukrainaga viiki mänginud Aserbaidžaan on ühe punkti peal.

Olukord A-grupis läks kolmanda mänguvooru järel veelgi põnevamaks, sest Slovakkiale kaotanud Saksamaa alistas Luksemburgi 4:0, aga Slovakkia sai Põhja-Iirimaalt 2:0 kaotuse. Saksamaa, Põhja-Iirimaa ja Slovakkia on teeninud kolme mänguga kuus punkti, Luksemburgil pole õnnestunud punktiarvet avada.