Seni vaid võite tunnistanud Kenderi ja Parijõgi langesid veerandfinaalis

Rannavõrkpall
Armin Kender - Patrik Parijõgi
Armin Kender - Patrik Parijõgi Autor/allikas: beachvolleyballworld.com
Rannavõrkpall

Kataris Dohas toimuvad rannavõrkpalli U-18 vanuseklassi maailmameistrivõistlused lõppesid Eesti paari Armin Kenderi ja Patrik Parijõgi jaoks veerandfinaalis, kus saadud kaotus oli Eesti noormeeste jaoks ühtlasi turniiri ainus.

Reedel pidasid Kender ja Parijõgi esmalt mängu 16 parema seas, kuhu nad pääsesid otse alagrupiturniirilt, sest võitsid C-alagrupi täisedu ehk kolme võiduga, vahendab Volley.ee.

16 seas sai Eesti duo kindla 2:0 (21:12, 21:16) võidu Colombia paari Martin Gaviria Romero ja Mateo Rodrigueze üle.

Seejärel mindi veerandfinaalis vastamisi itaallaste Riccardo Santomassimo ja Marco Di Felice'iga ning mäng lõppes itaallaste napi 2:1 (21:11, 23:25, 15:10) paremusega. See tähendas, et Kenderi ja Parijõgi seni suurepäraselt kulgenud MM sai läbi ja nad teenisid viienda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

