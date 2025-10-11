Laas pälvis Hiina Pro Series tasemega sõidul profivõidu

Quick Pro Teami võistkonda esindav Laas ületas 79,2 kilomeetri pikkusel etapil finišijoone ajaga 1:27.40, teenides sellega võidu. Sama aeg anti 111 ratturile, eestlase järel mahtusid esikolmikusse veel hollandlased Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg) ja David Dekker (Euskaltel - Euskadi).

"Sõit oli mega kiire, keskmine kiirus 54km/h," ütles Laas. "Terve päev kiirus üleval, sest tuul oli soodne, palju äraminekukuatseid, aga kuna kiirus oli 60km/h, siis sellise kiirusega keegi eest ära ei sõida ning isegi kui saadi vahe sisse, siis koostöö ei klappinud."

"Meile see sobis, sest me ei pidanud ise jõudu raiskama. Lõpus saime tiimina palju paremini hakkama kui [reedel], viimased kaks kilomeetrit olin ainult [Oskar] Nisuga koos, aga Patu (Karl Patrick Lauk - toim) tõi meid õigeks ajaks ette," jätkas Laas. "Üldiselt tegid kõik poisid oma osa ära ja see on ka võti, et selliseid suuri tiime võita. Meie õnneks hoiti viimased kilomeetrid hoogu üleval ja olime heal positsioonil, sain teha ideaalse sprindi, see tähendab, et alustasin esimesena, keegi ei seganud mind ja ei tulnud puksima. Tundsin end kiirelt ja nagu näha, siis olingi kõige kiirem mees!"

China Anta - Mentech Cycling Teami esindav Norman Vahtra pälvis grupifinišis 16. koha, Quick Pro Teami meestest pälvis mongol Enkhpurev Tsoodol 61. koha, Oskar Nisu oli 68., Karl Patrick Lauk 101., Gleb Karpenko 124., Martti Lenzius 125. ja Aaron Aus 126.

Üldarvestuses jätkab liidrisärgis itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team), kes jäi kolmandal etapil esimesena pjedestaalilt maha. Teist ja kolmandat kohta jagavad poolakas Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) ja lõuna-aafriklane Willie Smit (China Anta - Mentech Cycling Team), kes kaotavad liidrile 11 sekundiga. Vahtra läheb viimasele etapile vastu üldarvestuses 13. kohalt (+0.20), Lauk on 37. kohal (+0.20).

Taihu Lake velotuur lõppeb pühapäeval 137,5-kilomeetrise etapiga.