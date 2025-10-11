Eesti malenaiskond pidi EM-il tunnistama Ungari paremust

Kõigil laudadel mängiti kõrgema reitinguga vastaste vastu ning matš lõppes seisuga 0,5:3,5. Ainsa viigipunkti tõi Eestile Grete Olde.

Turniiri kuue vooru järel on Eesti naiskond kogunud kuus matšipunkti 12-st – kaks võitu, kaks viiki ja kaks kaotust. 26. asetusega Eesti paikneb tabelis 21. kohal 36 naiskonna seas.

Laupäeval on turniiril puhkepäev. Pühapäeval kohtub Eesti seitsmendas voorus 15. asetusega Hollandi koondisega, kes on samuti kogunud kuus punkti.

Turniiri ainuliidriks on kerkinud Poola, kes on seni võitnud kõik kuus matši ja juhib lähimate jälitajate ees kolme punktiga. Järgnevad Saksamaa, Ukraina ja Rumeenia, kõigil üheksa matšipunkti. Pühapäeval kohtuvad tabeli tipus omavahel Poola ja Ukraina ning Saksamaa ja Rumeenia.

Võistkondlikud Euroopa meistrivõistlused toimuvad Batumis teisipäeva, 14. oktoobrini.