X!

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Sel nädalal peetakse Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas neli mängu, kui Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi sõidavad külla lõunanaabritele, seejärel on Võrul kavas ka kontrollturniir.

Laupäeval, 11. oktoobril kell 18 lähevad Daugavpilsis vastamisi Ezerzeme/DU ja Pärnu VK, laupäeval kell 19 kohtuvad Riias Robežsardze/RSU ning Võru Barrus VK.

Pühapäeval kell 16 võõrustab Pärnu meeskonda Jekabpilsi Luši ning kell 17 kohtuvad Leedus sealne Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ning Barrus.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et pärast avamängu Audentes/Solarstone'iga saab nüüd meeskonna seisust parema ülevaate. "See on meie jaoks reaalsuskontroll, sest avakohtumises olime siiski kindlad favoriidid ja nüüd näen, millises seisus me oleme. RSU ja Šiauliai on eeldatavalt liiga tugevad keskmikud ja midagi kerget seal olema ei saa," ütles juhendaja.

"Esimene mäng Audentese noorte vastu näitas, et nad kuuluvad siia liigasse ja tulid hea energiaga peale. Eks meil võis kuklas olla teadmine, et peaksime neist üle olema ja see päris maksimaalset sooritust ei too. Mingi hetk tekitas mingites geimides punkt-punktis olemine minus natuke ärevust, seda närvilisust oleksime võinud vältida. Enda poolelt kiidaksin Stefan Kaljuveed, kes sidemängijana ilusti tegutses ja ses osas sain kindlust juurde tuleviku suhtes, ta on sammu edasi teinud ja võin teda julgemalt platsile usaldada," lisas Lüütsepp, kes sõidab meeskonnaga pärast Leedu kohtumist edasi turniirile Poola.

Poolas Suwalkis ootab ees kontrollturniir kolme Poola kõrgliiga meeskonnaga (Lvivi Barkom, Suwalki Slepsk Malow ja Chelmi InPost ChKS). "Algselt tahtsime varem nendega mängida, aga lõpuks kujunes nii välja. Nende hooaeg pole veel alanud ja usun, et see on meile hea võimalus rahvusvahelist kogemust saada. Saame natuke sellise laagri moodi nädala teha ning end heal tasemel meeskondade vastu proovile panna. Loodetavasti on meil neist mängudest ka oma liigas hiljem kasu," ütles Lüütsepp.

Pärnu VK nurgaründaja Taavet Leppik sõnas, et Lätti minnakse kuue punkti järele. "Esimene mäng oli tavaline hooaja algusele – mõlemalt poolt enda mängu otsimine. Liigume trennis igapäevaselt õiges suunas, et mängupilti parandada," sõnas võrkpallur. "Pärast esimest mängu oleme teinud mõned korrektuurid, mis sai videolt üle vaadatud ja läheme Lätti kuue punkti järele."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

10.10

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

10.10

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09.10

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

08.10

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

07.10

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

06.10

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

06.10

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

05.10

Tiitlikaitsja Rae alustas Balti liigat kahe veenva võiduga

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

04.10

Tartu alistas võrkpalli Balti liigas põnevusmängu järel Pärnu

videod

sport.err.ee uudised

10.10

15 Team Estonia sportlast alustasid Ungari eeskujul Synlabi testimisprogrammiga

10.10

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

10.10

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

10.10

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

10.10

ETV spordisaade, 10. oktoober

10.10

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

10.10

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

10.10

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

10.10

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

10.10

Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

loetumad

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

10.10

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10.10

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

09.10

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

10.10

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

10.10

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo