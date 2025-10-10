Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

Sel nädalal peetakse Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas neli mängu, kui Pärnu Võrkpalliklubi ja Võru Barrus Võrkpalliklubi sõidavad külla lõunanaabritele, seejärel on Võrul kavas ka kontrollturniir.

Laupäeval, 11. oktoobril kell 18 lähevad Daugavpilsis vastamisi Ezerzeme/DU ja Pärnu VK, laupäeval kell 19 kohtuvad Riias Robežsardze/RSU ning Võru Barrus VK.

Pühapäeval kell 16 võõrustab Pärnu meeskonda Jekabpilsi Luši ning kell 17 kohtuvad Leedus sealne Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ning Barrus.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütles, et pärast avamängu Audentes/Solarstone'iga saab nüüd meeskonna seisust parema ülevaate. "See on meie jaoks reaalsuskontroll, sest avakohtumises olime siiski kindlad favoriidid ja nüüd näen, millises seisus me oleme. RSU ja Šiauliai on eeldatavalt liiga tugevad keskmikud ja midagi kerget seal olema ei saa," ütles juhendaja.

"Esimene mäng Audentese noorte vastu näitas, et nad kuuluvad siia liigasse ja tulid hea energiaga peale. Eks meil võis kuklas olla teadmine, et peaksime neist üle olema ja see päris maksimaalset sooritust ei too. Mingi hetk tekitas mingites geimides punkt-punktis olemine minus natuke ärevust, seda närvilisust oleksime võinud vältida. Enda poolelt kiidaksin Stefan Kaljuveed, kes sidemängijana ilusti tegutses ja ses osas sain kindlust juurde tuleviku suhtes, ta on sammu edasi teinud ja võin teda julgemalt platsile usaldada," lisas Lüütsepp, kes sõidab meeskonnaga pärast Leedu kohtumist edasi turniirile Poola.

Poolas Suwalkis ootab ees kontrollturniir kolme Poola kõrgliiga meeskonnaga (Lvivi Barkom, Suwalki Slepsk Malow ja Chelmi InPost ChKS). "Algselt tahtsime varem nendega mängida, aga lõpuks kujunes nii välja. Nende hooaeg pole veel alanud ja usun, et see on meile hea võimalus rahvusvahelist kogemust saada. Saame natuke sellise laagri moodi nädala teha ning end heal tasemel meeskondade vastu proovile panna. Loodetavasti on meil neist mängudest ka oma liigas hiljem kasu," ütles Lüütsepp.

Pärnu VK nurgaründaja Taavet Leppik sõnas, et Lätti minnakse kuue punkti järele. "Esimene mäng oli tavaline hooaja algusele – mõlemalt poolt enda mängu otsimine. Liigume trennis igapäevaselt õiges suunas, et mängupilti parandada," sõnas võrkpallur. "Pärast esimest mängu oleme teinud mõned korrektuurid, mis sai videolt üle vaadatud ja läheme Lätti kuue punkti järele."