Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

Avaveerand lõppes 28:28 viigiseisul, aga poolajapausile mindi Tartu meeskonna kolmepunktilises eduseisus. Kolmandal veerandil jõudis Ventspils küll 55:55 viigini, aga Tartu vastas sellele 16:0 vahespurdiga, nii et viimase veerandi alguses mindi 71:55 ette. Ventspils suutis vahe veel viiele punktile vähendada, aga lähemale enam ei pääsetud.

Tartu parim oli Malcolm Alexander Bernard 21 punkti, kaheksa lauapalli ja kuue tulemusliku sööduga. Robert Valge lisas 19 punkti, kahekohalise punktisummani jõudsid veel ka Hannes Saar ja Karl Johan Lips, tuues vastavalt 11 ja kümme punkti, lisaks võttis Lips ka kaheksa lauapalli. Ventspilsi ridades tõi Cameron Shelton 15 punktiga ja võttis kaheksa lauapalli.

Tartul on neljast mängust kirjas neli võitu, Ventspils sai ühe võidu kõrvale esimese kaotuse.

Viimsi sai hooaja teise kaotuse, kui võõrsil jäädi kindlalt 64:90 alla Valmiera Glassile. Oliver Pere tõi Viimsile 13 ning Kevin Sünd ja Kevin Jurell Baker mõlemad 12 punkti, Valmiera resultatiivseim oli Aniwaniwa Alan Tait-Jones 22 punktiga.

Valmiera jätkub samuti puhaste paberitega, olles saanud kolm võitu, Viimsil on kirjas kaks kaotust.

Kodusaalis pidi kaotuse vastu võtma Keila Coolbet, jäädes 71:97 alla BK Ogrele. Keila ridades viskas Kadarius Demond Johnson 17 punkti, Ogre parim oli Karlis Apsitis 30 punkti ja kuue lauapalliga.

Ogrele oli see kahe kaotuse kõrvale hooaja esimene võit, Keila aga on saanud kahest mängust kaks kaotust.