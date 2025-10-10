X!

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

Iluuisutamine
Maria Eliise Kaljuvere
Maria Eliise Kaljuvere Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Iluuisutamine

Ainsa Eesti uisutajana Abu Dhabis peetaval juunioride GP-etapil võistelnud 16-aastane Maria Eliise Kaljuvere sai kahe kava kokkuvõttes seitsmenda koha.

Lühikavas kuuenda koha saanud Kaljuvere teenis vabakava eest 105,27 punkti, mis oli päeva 12. tulemus. Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 164,12 punkti, lõpetades seitsmendana. Kaljuverele oli see hooaja teine GP-etapp, esimese GP-stardi tegi ta Ankaras, kus parandas nii lühikavas kui kahe kava kokkuvõttes isiklikku rekordit ja oli kuues.

Hooaja teise GP-etapivõidu võttis kolmekordne juunioride maailmameister, sel kuul 17. sünnipäeva tähistav jaapanlanna Mao Shimada, kes oli Abu Dhabis parim nii lühi- kui vabakavas ja lõpetas kahe kava kokkuvõttes 201,17 punktiga, mis on tema uus hooaja tippmark.

Vabakavaga tõusis teiseks austraallanna Hana Bath 192,72 punktiga ja kolmanda koha sai Iisraeli esindaja Sophia Shifrin 181,90 punktiga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

iluuisutamise uudised

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

27.09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

26.09

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

26.09

Petrõkina ja Mihhail Selevko avavad hooaja Slovakkias

25.09

Churakov tuli juunioride GP-etapil kümnendaks

24.09

14-aastane Nekrassova tegi juunioride GP-sarjas tubli debüüdi

20.09

Lisovskajal ei õnnestunud Pekingis olümpiakohta välja uisutada

videod

sport.err.ee uudised

23:16

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

22:53

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

22:28

ETV spordisaade, 10. oktoober

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

19:29

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

19:19

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

18:42

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

17:57

Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo