Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

Lühikavas kuuenda koha saanud Kaljuvere teenis vabakava eest 105,27 punkti, mis oli päeva 12. tulemus. Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 164,12 punkti, lõpetades seitsmendana. Kaljuverele oli see hooaja teine GP-etapp, esimese GP-stardi tegi ta Ankaras, kus parandas nii lühikavas kui kahe kava kokkuvõttes isiklikku rekordit ja oli kuues.

Hooaja teise GP-etapivõidu võttis kolmekordne juunioride maailmameister, sel kuul 17. sünnipäeva tähistav jaapanlanna Mao Shimada, kes oli Abu Dhabis parim nii lühi- kui vabakavas ja lõpetas kahe kava kokkuvõttes 201,17 punktiga, mis on tema uus hooaja tippmark.

Vabakavaga tõusis teiseks austraallanna Hana Bath 192,72 punktiga ja kolmanda koha sai Iisraeli esindaja Sophia Shifrin 181,90 punktiga.