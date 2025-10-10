Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

Põhitabelis on kõrgeima edetabelikohaga maailma 11. reket, taanlane Holger Rune ja 12. number, norralane Casper Ruud.

Sakamoto ja Lajali vahelise matši võitja läheb kokku valikvõistlustel esimesena asetatud ameeriklase, 21-aastase Ethan Quinni (ATP 72.) ja vabapääsmega turniirile koha saanud Rootsi esindaja Nikola Slavici (ATP 936.) vahelise kohtumise võitjaga.

Lajali ja Sakamoto kohtumine algab laupäeval Eesti järgi kell 12.

Endine juunioride maailma esireket Sakamoto võitis 2024. aastal Austraalia lahtiste noorteturniiri, täiskasvanute seas on ta võitnud kaks ATP Challengeri turniiri.

