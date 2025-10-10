Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse
Eesti esireket Mark Lajal mängib Stockholmis peetava ATP 250 kategooria tenniseturniiri kvalifikatsiooni, kus põhitabelisse pääsemiseks tuleb saada kaks võitu.
Avaringis läheb kvalifikatsiooniks kuuenda asetuse saanud 22-aastane Lajal (ATP 146.) vastamisi 19-aastase jaapanlase Rei Sakamotoga (ATP 188.).
Endine juunioride maailma esireket Sakamoto võitis 2024. aastal Austraalia lahtiste noorteturniiri, täiskasvanute seas on ta võitnud kaks ATP Challengeri turniiri.
Lajali ja Sakamoto kohtumine algab laupäeval Eesti järgi kell 12.
Sakamoto ja Lajali vahelise matši võitja läheb kokku valikvõistlustel esimesena asetatud ameeriklase, 21-aastase Ethan Quinni (ATP 72.) ja vabapääsmega turniirile koha saanud Rootsi esindaja Nikola Slavici (ATP 936.) vahelise kohtumise võitjaga.
Põhitabelis on kõrgeima edetabelikohaga maailma 11. reket, taanlane Holger Rune ja 12. number, norralane Casper Ruud.
Toimetaja: Maarja Värv