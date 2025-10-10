Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

Eesti 60 meetri ja 100 meetri jooksu rekordi omanikul Karl Erik Nazarovil läheb taas hästi. Ta saab pärast jalaoperatsiooni harjutamiskoormust tõsta ning alustab koostööd eduka välistreeneriga.

26-aastane kergejõustiklane otsis juhendajat kodumaalt ja piiri tagant. Septembris vestles ta sel teemal ka profitiimi loonud endise tippkümnevõistleja Karl Robert Saluriga, kirjutab Õhtuleht.

"Käisin tema juures lihtsalt natuke maad uurimas," ütles Nazarov, kes jätkab tõusuteed rootslase Haakan Anderssoni suunamisel.

"Otsisin pigem treenerit, kellega mul on olnud varasem kontakt, et ei peaks suhet looma päris nullist," lisas ta.

Ligi 40 aastat treenerileiba maitsnud Anderssoniga on Eesti kiireim mees koostööd teinud, kuid seni oli too rohkem nõuandja rollis.

Nazarovi sõnul on Andersson teadlase tüüpi juhendaja. "Ta on sprindis erinevate treeningmetoodikate kohta mitu uurimistööd kirjutanud. Tal on olnud edukaid õpilasi," lausus Eesti esinumber.

Loe pikemalt Õhtulehest.