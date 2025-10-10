X!

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

Kergejõustik
Karl Erik Nazarov
Karl Erik Nazarov Autor/allikas: Karli Saul
Kergejõustik

Eesti 60 meetri ja 100 meetri jooksu rekordi omanikul Karl Erik Nazarovil läheb taas hästi. Ta saab pärast jalaoperatsiooni harjutamiskoormust tõsta ning alustab koostööd eduka välistreeneriga.

26-aastane kergejõustiklane otsis juhendajat kodumaalt ja piiri tagant. Septembris vestles ta sel teemal ka profitiimi loonud endise tippkümnevõistleja Karl Robert Saluriga, kirjutab Õhtuleht.

"Käisin tema juures lihtsalt natuke maad uurimas," ütles Nazarov, kes jätkab tõusuteed rootslase Haakan Anderssoni suunamisel.

"Otsisin pigem treenerit, kellega mul on olnud varasem kontakt, et ei peaks suhet looma päris nullist," lisas ta.

Ligi 40 aastat treenerileiba maitsnud Anderssoniga on Eesti kiireim mees koostööd teinud, kuid seni oli too rohkem nõuandja rollis.

Nazarovi sõnul on Andersson teadlase tüüpi juhendaja. "Ta on sprindis erinevate treeningmetoodikate kohta mitu uurimistööd kirjutanud. Tal on olnud edukaid õpilasi," lausus Eesti esinumber.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

09.10

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 30-aastaselt

23.09

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

22.09

Madis Kallas: meie heitealad vajavad järeleaitamist

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

sport.err.ee uudised

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

19:29

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

19:19

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

18:42

Rinderknech kordas üllatajast nõo saavutust, Medvedev jõudis uue tähiseni

17:57

Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

17:31

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

15:57

Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

14:57

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

14:20

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

14:10

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo