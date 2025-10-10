Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

Eesti asus kohtumist juhtima 45. minutil, kui skoori tegi Aleksandr Lohmatov. Teisel poolajal õnnestus Leedul 57. minutil Paukštys Skrimantase tabamusest küll viigistada, kuid Eestile tõi võidu Karl Mägi täpne löök 88. minutil, vahendab jalgpall.ee.

Samad meeskonnad lähevad omavahel vastamisi ka 12. oktoobril kell 12. Mängud valmistavad koondist ette EM-valikturniiriks, mis toimub novembris Portugalis, kus lisaks võõrustajatele kohtutakse ka Belgia ja Põhja-Makedooniaga.