Eesti golfimeeskond jätkab MM-il 30. kohal, LAV liigub võidu suunas

Eesti meeskond alustas taas hästi, saadi kirja mitmeid birdie'sid ning pärast kolme-nelja raja läbimist püüti korraks kinni teiste seas nii Saksamaa kui Hispaania meeskonnad. Paraku tehti just siis mitu halba bogey't järjest ja lõpuks päeva teist skoori näidanud Hispaania meeskond sai pikalt eest ära. Päeva kaunistas Alejandro De Castro Piera hole-in-one kuuendal rajal, mis sündis lõpu eel, kuna starditud oldi kümnendalt rajalt. Lõpuks läks Eestil taas arvesse Mattias Varjuni ja Kevin Christopher Jegersi 72 lööki. Arvesse ei läinud Richard Tederi 74 lööki.

Võidu poole liikuva LAV-i (kokku -26) edu saladus peitub kahes mängijas. Individuaalset edetabelit juhtiv Christiaan Maas (amatööride maailma edetabeli 6.) on paugutanud 66, 66, 65 ning saanud kolme päeva jooksul kirja vaid ühe bogey. Daniel Bennet on lisanud 73, 69 ja 67, millega jagab individuaalses arvestuses viiendat kohta. Ühelgi päeval pole arvesse läinud tiimi kolmanda liikme Charl Barnardi skoorid, tema ringid on olnud 75, 76, 75.

LAV-ist koguni 11 löögi kaugusele jäävad Austraalia ja Mehhiko. Neile omakorda kolme ja nelja löögiga kaotavad neljas-viies Inglismaa ja Prantsusmaa.

30. kohal jätkava Eesti viimase päeva mängupartneriteks on taaskord Hiina ja uue mängupartnerina Guatemala, kes mõlemad on meist nelja löögiga ees, nagu ka Saksamaa ja Brasiilia.