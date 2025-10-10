X!

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

Los Angeles Dodgers
Los Angeles Dodgers Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Mullu pesapalliliiga MLB meistriks tulnud Los Angeles Dodgers tagas koha poolfinaalis, kui alistas Philadelphia Philliese neljas mängus.

Mullu klubi ajaloo kaheksanda tiitli võitnud Dodgers alistas tänavuse play-off'i avaringis Cincinnati Redsi ning kohtus veerandfinaalis Philliesega, kes oli avaringis vaba.

Dodgers alustas seeriat kahe võiduga võõrsil, kuid pidi kolmandas mängus Philadelphia paremust tunnistama. Eesti aja järgi öösel vastu reedet toimus Los Angeleses seeria neljas mäng, milles mõlemad meeskonnad skoorisid üheksa löögivooruga vaid punkti ning võitja selgus lisavoorudes.

Kümnes voor möödus ilma ühegi jooksuta ning Phillies ei suutnud punktilisa teenida ka 11. voorus, kuid Dodgers sai kahe out'iga kaks meest pesadele, sealhulgas ühe jooksja kolmandale pesale. 11. vooruks mängu toodud Philadelphia viskaja Orion Kerkering lubas siis Enrique Hernandeze samuti pesale ning Dodgersi eest asus lööma Andy Pages.

Pages lõi esimesest pallist mööda ja pani teise viske mängu, aga see läks otse Kerkeringi peale. Philadelphia viskaja korjas palli üles ja tahtis kodupesas jooksja välja visata, aga tema vise läks püüdjast meetri jagu mööda ning Hyeseong Kim tõi Dodgersile otsustava 2:1 võidu.

"Surve jõudis minuni ja ma arvasin, et mul on [püüdjale] lühem vise. Ma ei tahtnud risti [esimesse pessa] visata," rääkis Kerkering pärast mängu. "Lihtsalt kohutav vise."

National League'i finaali ehk World Seriese poolfinaali jõudnud Dodgers ootab oma vastast Milwaukee Brewersi ja Chicago Cubsi vastasseisust, milles peetakse Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva otsustav viies mäng. American League'i finaali on juba edasipääsu kindlustanud mulluse finalisti New York Yankeesi alistanud Toronto Blue Jays, kelle vastane selgub Seattle Marinersi ja Detroit Tigersi otsustavas viiendas kohtumises.

MLB finaalseeria ehk World Series algab 24. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

