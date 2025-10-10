X!

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

Tartu Maratoni Klassiku sarja esikolmik (vasakult): Kristo Prangel, Raido Ränkel ja Kristjan Savisikk
Tartu Maratoni Klassiku sarja esikolmik (vasakult): Kristo Prangel, Raido Ränkel ja Kristjan Savisikk Autor/allikas: Adam Illingworth
Tartu Linnamaratonil teise koha saavutanud Raido Ränkel möödus Tartu Maratoni Klassiku arvestuses esikohal olnud Kristo Prangelist ning saavutas sarja üldvõidu. Naistest kaitses kindlalt sarja esikohta Anette Zukker.

Ränkel ületas eelmisel nädalavahetusel toimunud Tartu linnamaratonil finišijoone teisena, kuid rajarekordi jooksnud keenialane Julius Muriuki Wahome oli ka selge favoriit. Ränkel kaotas talle pea üheksa minutiga, aga ületas finišijoone esimese eestlasena ning kindlustas omale võidu ka Tartu Maratoni Klassiku sarjas.

"Olin valmistunud ning eesmärk oli joosta poodiumile, sest see annab sarja arvestuses lisapunktid," ütles Ränkel. "Läksin Raivo Allaga kohe kaasa ja ta tegi head tempot. Õnneks pidasin ilusti lõpuni vastu."

Eelmisel kolmel aastal Klassiku sarja võitnud Kristo Prangelit tabasid pärast Tartu Rattamaratoni tagasilöögid. "Rattamaratoni järgselt oli mul kõht korrast ära ning ma ei saanud korralikult treenida. Kahtlustasin isegi, et pimesoolega on midagi juhtunud aga oli siiski bakteriaalne probleem," sõnas lõppkokkuvõttes teiseks jäänud Prangel. "Tartu Linnamaratoniks sain jalad alla, kuid need kestsid ainult pool distantsi."

Esimest korda kogu sarja kaasa teinud Anette Zukker oli võidu üle väga õnnelik. "Tartu suusamaratonil osalesin üldse elus esimest korda ja kõige rohkem kartsin Tartu Rattamaratoni, sest olin seal varem osalenud vaid 2019. aastal kui oli väga porine sõit ning lubasin siis rohkem mitte osaleda. Aga tegin ära, jälle oli porine, kuid olen väga rahul," ütles Zukker. "Tartu Linnamaraton oli suur küsimärk, sest ma ei teinud vigastuse tõttu kuu aega ühtegi jooksutrenni. Eesmärk oli joosta 3:30, aga tunne oli väga hea ning jooksin lõpuks maratonis oma isikliku rekordi 3:25."

Teise koha naise arvestuses saavutas Karina Toming ja kolmanda koha Anneli Tühis. Meeste arvestuses pälvis kolmanda koha Kristjan Savisikk. Tiimide arvestuse võitis Simuna Spordiklubi. Neile järgnesid Areal Team ning Tripassion Triatloniklubi. 

Tartu Maratoni Klassiku sarja kuuluvad Tartu Maraton, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattaralli, Tartu Rattamaraton ja Tartu Linnamaraton. Uus hooaeg algab veebruaris toimuva 52. Tartu Maratoniga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

