Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

Võrkpalli Eesti koondis
Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi
Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti Võrkpalli Liit teatas reedel, et on sõlminud lepingupikenduse senise meeste võrkpallikoondise peatreeneri Alar Rikbergiga, kelle eesmärgiks on viia Eesti mehed MM-finaalturniirile ja EM-il 16 sekka.

Rikberg jätkab Eesti rahvusmeeskonna peatreenerina veel vähemalt kaks aastat ning selleks perioodiks on seatud kaks suurt eesmärki: 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril alagrupist edasipääs ning jõudmine 2027. aasta maailmameistrivõistlustele.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ütles, et Rikbergi jätkamine oli loogiline samm. "Alar on mitu aastat end peatreenerina tõestanud ning viis koondise sel aastal ka EM-finaalturniirile. Saime kokkuleppele, et ta jätkab oma tööd ning liigume koos edasi. Püüame alaliiduna koondisele pakkuda parimaid võimalusi, et uute eesmärkideni jõudmine sõltuks vaid sportlikust sooritusest," sõnas Pevkur.

Alates 2023. aastast meeskonna eesotsas olnud Alar Rikberg tõi välja neli punkti, mis uut perioodi iseloomustavad. "Muidugi on mul hea meel seda teekonda jätkata. Meil oli Hannoga sisukas kokkusaamine, mida ja kuidas peame tegema, et eesmärkideni jõuda," sõnas peatreener.

"Esimene tähtis sõnum on see, et koondis mängib kindlasti tuleval kevad-suvel Euroopa liigas, ükskõik, mis kujul või nimega see tuleb. Teiseks, sinna lisandus klausel, et suve esimeses pooles kaasame koondiseringi rohkem ka uue põlvkonna mängijaid ehk koondises on laiem ring mehi," lisas Rikberg.

"Siis edasi vaadates, 2026. aasta suve teine pool ja sügise osa, seal on eesmärk tagada meeskonnale parim võimalik ettevalmistus EM-iks. Ja EM-il on suur eesmärk jõuda 16 parema sekka. 2027. aasta on jätk 2026. aastale ja seal on meil suur eesmärk pääseda maailmameistrivõistlustele. Juba selle aasta koondisesuve avanädalal istusime kogu koondisega maha ja rääkisime MM-ist, kõik on selle nimel valmis tööd tegema ja see on meie suur pikemaajaline siht," rääkis juhendaja ajaloolise saavutuseni jõudmise unistusest.

Töö on Rikbergi jaoks juba alanud ning esimesed kokkulepped kontrollkohtumisteks läbi arutatud. "Nüüd hakkab sisuline töö alaliidu ja koondise personaliga sisulise osa paika saamiseks. Tuleb luua täpne kava, paika panna saalid, mänguajad, majutus ja ka eelarve. Esimesed kõned on juba tehtud, sest kontrollmängud tuleb kiiresti paika saada. Samuti suhtlen nii mängijate kui abipersonaliga, et võimalikult kiiresti kõik detailid selgeks saada ja kevadel saaks tegutsema hakata," lisas peatreener Rikberg.

