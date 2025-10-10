X!

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

Jalgpall
Yassir Zabiri (#21) ja kapten Othmane Maamma
Yassir Zabiri (#21) ja kapten Othmane Maamma Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Tšiilis jätkuvatel jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel selgusid viimased veerandfinalistid. Maroko teenis vägeva võidu, kui alistas kaks aastat tagasi poolfinaali saanud Lõuna-Korea, samuti pika pausi järel nelja parema hulka jõudnud USA alistas eelmainitud poolfinaali võitnud Itaalia.

Viimati 2005. aastal U-20 maailmameistrivõistlustele jõudnud Maroko läks kaks aastat tagasi poolfinaalis kaotanud Lõuna-Korea vastu juhtima kaheksandal minutil, kui korealased omaväravaga hakkama said.

Avapoolajal enam väravalisa ei sündinudki, aga Yassir Zabiri 58. minuti tabamus viis marokolased kahe väravaga juhtima. Kuigi Lõuna-Korea jõudis üleminutite penaltist taas värava kaugusele, ei jõudnud nad viigiväravani ning Maroko tagas 2:1 võiduga koha veerandfinaalis.

Nende vastaseks on USA, kes lülitas konkurentsist kaks aastat tagasi Argentinas finaalis kaotanud Itaalia. USA läks 15. minutil Benjamin Cremaschi tabamusest juhtima ning Niko Tsakiris kahekordistas 79. minutil ameeriklaste edu. Parmas mängiv Cremaschi pani võidule üleminutil veel hüüumärgi, tuues ameeriklastele kindla 3:0 võidu.

Veerandfinaalidega alustatakse Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva, poolfinaalid mängitakse järgmisel kolmapäeval ning finaal 19. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:10

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

09:19

Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

08:42

Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

09.10

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

09.10

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

sport.err.ee uudised

17:00

Eesti võrkpallikoondislasel Valentin Kordasel avastati pahaloomuline kasvaja

16:25

Paolini sai esimest korda Swiatekist jagu, Sabalenka jätkas võimast seeriat

15:57

Eesti sõudjad alustavad Endreksoni juhendamisel meresõudmise EM-i

15:29

LA Dodgers jõudis vastasviskaja koleda eksimuse toel poolfinaali

14:57

Esmakordselt Klassiku sarja võitnud Ränkel: õnneks pidasin lõpuni vastu

14:20

Rikberg jätkab Eesti meeste võrkpallikoondise peatreenerina

14:10

Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

13:43

Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09:19

Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

08:42

Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

08:05

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

loetumad

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Rovanperä eesmärk on jõuda vormel-1 auto rooli taha

09.10

LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo