Maroko ja USA lülitasid tunamulluse poolfinaalpaari konkurentsist

Viimati 2005. aastal U-20 maailmameistrivõistlustele jõudnud Maroko läks kaks aastat tagasi poolfinaalis kaotanud Lõuna-Korea vastu juhtima kaheksandal minutil, kui korealased omaväravaga hakkama said.

Avapoolajal enam väravalisa ei sündinudki, aga Yassir Zabiri 58. minuti tabamus viis marokolased kahe väravaga juhtima. Kuigi Lõuna-Korea jõudis üleminutite penaltist taas värava kaugusele, ei jõudnud nad viigiväravani ning Maroko tagas 2:1 võiduga koha veerandfinaalis.

Nende vastaseks on USA, kes lülitas konkurentsist kaks aastat tagasi Argentinas finaalis kaotanud Itaalia. USA läks 15. minutil Benjamin Cremaschi tabamusest juhtima ning Niko Tsakiris kahekordistas 79. minutil ameeriklaste edu. Parmas mängiv Cremaschi pani võidule üleminutil veel hüüumärgi, tuues ameeriklastele kindla 3:0 võidu.

Veerandfinaalidega alustatakse Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva, poolfinaalid mängitakse järgmisel kolmapäeval ning finaal 19. oktoobril.