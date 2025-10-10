Tallinnas toimunud UEFA jalgpalliametnike kursus jõudis eduka lõpuni

UEFA Certificate in Football Management (CFM) kursus pakkus jalgpallis töötavatele ametnikele terviklikku ülevaadet spordiala toimimisest ja juhtimisest. Ingliskeelne õppetöö koosnes kümnest teemaplokist, mille hulgas olid näiteks strateegiline juhtimine, turundus ja sponsorlus, ürituste korraldamine, juriidilised küsimused ning naiste jalgpalli arendamine, vahendab jalgpall.ee.

Programmi vältel toimus kolm seminari – kaks kontaktõppes ja üks veebipõhiselt ning õppetööd täiendati veebimoodulite kaudu. Kursuse lõpetamiseks tuli osalejatel koostada grupitöö ja individuaalne analüüs, milles käsitleti jalgpalliorganisatsioonide tegevust ja strateegilisi eesmärke. Lisaks ootas eksamitöö, mille eduka soorituse järel väljastati lõpetajatele rahvusvaheliselt tunnustatud Lausanne'i ülikooli sertifikaat.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul oli kursuse korraldamine Eestis pärast ligi kümneaastast pausi märgilise tähendusega. "Kursus pakub jalgpallis tegutsevatele inimestele suurepärase võimaluse end proovile panna, luua kontakte ja õppida juurde ning kinnistada olemasolevaid teadmisi," ütles Rei, lisades, et on suur rõõm, et Eesti sai taas võõrustada eriilmelise taustaga ja kogenud inimesi jalgpalliorganisatsioonidest üle kogu Euroopa.

Eestit esindasid kursusel jalgpalliliidu erinevate osakondade töötajad Ain Alev, Teet Allas, Mihkel Kuuse, Juta Petersoo, Mario Pruul, Marju Rääbus ja Maarja Saulep ning klubide esindajad Konstantin Burdakov (JK Narva Trans), Aleksandr Dmitrijev (Narva United FC), Greeg Jakobson (JK Tallinna Kalev), Martin Klasen (FC Nõmme United), Edgar Leht (Tartu JK Welco), Kalmar Liiv (Harju JK), Karin Lipstuhl (Pärnu JK Vaprus) ja Moorits Veering (Tallinna FC Flora).

Lisaks eestlastele osalesid programmis ametnikud Bulgaariast, Inglismaalt, Prantsusmaalt, Ungarist, Austriast, Poolast, Slovakkiast, Ukrainast, Hollandist, Horvaatiast, Taanist, Šotimaalt ja Sloveeniast.

Koolitusprogrammis on nii Eestis kui ka välisriikides varasemalt osalenud mitmed EJLi töötajad. Tallinn võõrustas CFM-i programmi viimati 2016. aastal, mil lisaks alaliidu töötajatele said kogemuse ka Eesti tippklubide töötajad.