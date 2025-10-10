X!

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

Käsipall
Viljandi HC
Viljandi HC Autor/allikas: Helin Potter
Käsipall

Viljandi käsipalliklubi jätkab pühapäeval oma teekonda Euroopa karikavõistlustel, kuid peab toime tulema mullu napilt finaalist välja jäänud Norra klubi Runar Sandefjordiga.

Viljandi HC ei saanud suvel Euroopa Karikavõistluse, mis on Euroopa käsipalli tugevuselt kolmas sari, vastase loosimisel rõõmustada. Loosirattast tuli vastaseks eelmisel hooajal peale karistusviskeid finaalist napilt välja jäänud Norra klubi Runar Sandefjord.

Pühapäeval kohtuvadki mulgid kell 16 Viljandi Spordihoones Norra klubiga, korduskohtumine on nädal aega hiljem võõrsil.

Runar Sandefordi näol on tegemist professionaalse võistkonnaga, kus tugevad väravavahid ja peatreener Bjarte Hokon Myrhol on ise käsipalli kõrgel tasemel mänginud.  Oma ajastu üheks parimaks joonemängijaks peetud Myrhol võitis enam kui 20 aasta pikkuse karjääri jooksul 12 tiitlit Norra, Ungari, Saksamaa ja Taani klubides.

Eesti klubide jaoks pole Runar Sandefjord võõras - Põlva Serviti alistas 2022. aastal teises ringis alistas Viljandi ning kohtus seejärel kolmandas ringis just Runar Sandefjordiga, kelle paremust tuli põlvakatel siis tunnistada.

"Edasipääsu vaates on norrakad tugevad vastased. Oodata on kiiret Norra käsipalli, peame oma võimalused ära kasutama ja mängima oma mängu taktikaliselt ja säilitama külma pea," ütles Viljandi treener Marko Koks. "Meil on murekohaks rünnak, peame paremini realiseerima ja mängima targalt. Peame vähendama pallikaotusi ja ei tohi kaotada enda sihti mängus ja ei tohi lihtsalt vastasega hakata kaasa jooksma."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

