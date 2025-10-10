X!

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

Jalgrattasport
Martin Laas
Martin Laas Autor/allikas: Quick Pro Team
Jalgrattasport

Eesti rattur Martin Laas pälvis kõrgetasemelisel Taihu Lake velotuuri (UCI 2.Pro) teisel etapil neljanda koha, esimese 22 sekka mahtus kokku kolm eestlast.

122 kilomeetri pikkusel teisel etapil eraldus 97 ratturist koosnev grupp, kellele anti Wujiangi linnas ajaks 2:34.35. Võitja selgus pingelises grupifinišis, kus esikoha pälvis taanlane Alexander Salby (Li Ning Star), edestades liidrisärgis itaallast Matteo Malucellit (XDS Astana Team) ning poolakat Stanislaw Aniolkowskit (Cofidis).

Esimesena jäi esikolmikust välja Quick Pro Teami rattur Martin Laas ning tiimikaaslane Oskar Nisu pälvis kokkuvõttes 11. koha. Lisaks kuulus gruppi ka avaetapil head minekut näidanud Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team), kes ületas joone 22. ratturina.

"Kui eesmärk on võita, siis saab alati paremini ja neljanda kohaga ei saa rahule jääda," ütles Laas. "Me ise ei pidanud sõitu kontrollima. Vahepeal üritati gruppi tõmmata küljetuules laiali ja sellega oli tegemist, aga lõpuks väga raske ei olnud, sest grupp katki ei läinud. Teisi suuri momente ei olnud. Lõpp läks tiimi vaates natuke tuksi. Olime ilusasti olemas, aga 2,5 kilomeetrit enne finišit lagunes asi natuke laiali, sest siin on võrreldes teiste sõitudega väga kõrge tase."

"Otsustasin seejärel oma teed minna," jätkas Laas. "Valisin ise omale rattad, kuhu läksin ja lõpuks olin heas kohas ehk õige mehe taga, kes võitis eile etapi. Kuigi positsioon oli õige, siis ei olnud mul võimalust vasakult välja pääseda, kust oleksin saanud ise esimesena sprinti alustada. Jäin natuke hiljaks ja seejärel tuldi tagant hooga. Kokkuvõttes natuke ebaõnne ja tiimina saame kindlasti paremini. Eelmisel aastal saime siin suurtele tiimidele vastu, usun, et järgmistel päevadel läheb seekord ka paremini."

Quick Pro Teami esindavatest eestlastest pälvis Karl Patrick Lauk 62. koha, Aaron Aus 103. koha (+0.55) ning Gleb Karpenko 106. ja Martti Lenzius 107. koha (mõlemad +2.13). Mongoolia mees Enkhpurev Tsoodol saavutas 125. koha (+12.32).

Üldarvestuses jätkab liidrisärgiga Malucelli, kes edestab Aniolkowskit ja Willie Smiti (China Anta - Mentech Cycling Team) seitsme sekundiga. Vahtra on 14. kohal (+0.16) ning Lauk parima Quick Pro Teami ratturina 30. kohal (+0.16).

Laupäeval on velotuuril kavas 79,2-kilomeetrine sile etapp finišga Qidongi linnas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgrattauudised

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

09.10

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

08.10

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

07.10

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

06.10

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

06.10

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

04.10

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

04.10

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

sport.err.ee uudised

13:12

Viljandi HC kohtub eurosarjas mulluse poolfinalistiga

12:37

Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

12:02

Tänak Kesk-Euroopa ralli eel: vajame tiitliheitluseks tipptulemust

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

09:19

Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

08:42

Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

08:05

Eesti malenaiskond mängis Serbiaga viiki, Narva alistas Euroopa meistri

00:00

Nunni külmavereline võiduvise jättis Baskonia võiduta

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

09.10

ETV spordisaade, 9. oktoober

09.10

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

09.10

A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum Uuendatud

09.10

Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

09.10

Tallinn võõrustab esmakordselt Põhjamaade masters-ujumise meistrivõistlusi

09.10

USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

09.10

Eesti golfimeeskond tegi MM-i teisel päeval vigade parandust

09.10

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo