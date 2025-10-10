Laas ületas suures grupis finišijoone neljandana

122 kilomeetri pikkusel teisel etapil eraldus 97 ratturist koosnev grupp, kellele anti Wujiangi linnas ajaks 2:34.35. Võitja selgus pingelises grupifinišis, kus esikoha pälvis taanlane Alexander Salby (Li Ning Star), edestades liidrisärgis itaallast Matteo Malucellit (XDS Astana Team) ning poolakat Stanislaw Aniolkowskit (Cofidis).

Esimesena jäi esikolmikust välja Quick Pro Teami rattur Martin Laas ning tiimikaaslane Oskar Nisu pälvis kokkuvõttes 11. koha. Lisaks kuulus gruppi ka avaetapil head minekut näidanud Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team), kes ületas joone 22. ratturina.

"Kui eesmärk on võita, siis saab alati paremini ja neljanda kohaga ei saa rahule jääda," ütles Laas. "Me ise ei pidanud sõitu kontrollima. Vahepeal üritati gruppi tõmmata küljetuules laiali ja sellega oli tegemist, aga lõpuks väga raske ei olnud, sest grupp katki ei läinud. Teisi suuri momente ei olnud. Lõpp läks tiimi vaates natuke tuksi. Olime ilusasti olemas, aga 2,5 kilomeetrit enne finišit lagunes asi natuke laiali, sest siin on võrreldes teiste sõitudega väga kõrge tase."

"Otsustasin seejärel oma teed minna," jätkas Laas. "Valisin ise omale rattad, kuhu läksin ja lõpuks olin heas kohas ehk õige mehe taga, kes võitis eile etapi. Kuigi positsioon oli õige, siis ei olnud mul võimalust vasakult välja pääseda, kust oleksin saanud ise esimesena sprinti alustada. Jäin natuke hiljaks ja seejärel tuldi tagant hooga. Kokkuvõttes natuke ebaõnne ja tiimina saame kindlasti paremini. Eelmisel aastal saime siin suurtele tiimidele vastu, usun, et järgmistel päevadel läheb seekord ka paremini."

Quick Pro Teami esindavatest eestlastest pälvis Karl Patrick Lauk 62. koha, Aaron Aus 103. koha (+0.55) ning Gleb Karpenko 106. ja Martti Lenzius 107. koha (mõlemad +2.13). Mongoolia mees Enkhpurev Tsoodol saavutas 125. koha (+12.32).

Üldarvestuses jätkab liidrisärgiga Malucelli, kes edestab Aniolkowskit ja Willie Smiti (China Anta - Mentech Cycling Team) seitsme sekundiga. Vahtra on 14. kohal (+0.16) ning Lauk parima Quick Pro Teami ratturina 30. kohal (+0.16).

Laupäeval on velotuuril kavas 79,2-kilomeetrine sile etapp finišga Qidongi linnas.