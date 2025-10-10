X!

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

Jalgpall
Jalgpalli naiste meistriliiga: JK Tallinna Kalev – Tartu JK Tammeka
Jalgpalli naiste meistriliiga: JK Tallinna Kalev – Tartu JK Tammeka Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Reedel tehakse algust koduse naiste jalgpalli meistriliiga neljanda ringi kohtumistega. Vooru avavad tabelis kõrvuti asetsevad Kalev ja Tammeka, õhtu jätkub tabeli tippu kuuluvate Flora ja Tabasaluga ning vooru lõpetab Sportingu ja Elva vastasseis.

Vooru esimeses kohtumises panevad palli mängu mitmeid hooaegu tabelinaabrite paarisrakendina käivad JK Tallinna Kalev ja Tartu JK Tammeka. Sel aastal on omavahel peetud kolm tasavägist Meistriliiga kohtumist – kõigis neis on edu haaranud Tammeka, ent Kalev on võidelnud end südikalt kaotusseisust välja, mis on toonud neile vastase üle ka kaks võitu, vahendab jalgpall.ee.

Tabelis paikneb Kalev 24 punktiga viiendal real, Tammeka, kel on kirjas 14 punkti, on tabelis kuues. Kalevil on lähima jälitatavani minna 13 silma ehk siis kummalgi naiskonnal on eesoleva naiskonna kinnipüüdmine tehtud järelejäänud kuue kohtumisega keeruliseks, ent mitte võimatuks. Tammeka peab jälgima aga enda seljatagust, sest Elva jääb naiskonnast maha vaid nelja punktiga.

Voorus kohtuvad ka tabeli tipus paiknevad Tallinna FC Flora ja JK Tabasalu. Selle aastanumbri sees on naiskonnad kohtunud neljal korral, lisaks Meistriliigale mindi vastamisi ka karikavõistluste veerandfinaalis. Kui kolmes kohtumises on Flora teeninud kindlad 4:1, 5:1 ja 5:1 võidud, siis hooaja esimeses kõrgliiga mängus teenis Flora napi 1:0 võidu alles teise üleminuti penaltist.

Tabeliliider Flora on 58 punktiga kindlalt esikohal ning teise koha omanik jääb neist 14 punkti kaugusele. Kuigi kolmandal real paiknev Tabasalu ei saa enam kuidagi tabeli tippu ohustada, siis teine koht on naiskonnast kuue silma kaugusel ning siht sinna jõuda on olemas. Samas tuleb vaadata ka endast tagapool paikneva Viimsi poole, sest seal on punktivahe ainult üks.

Lõppakord kõlab Sakus, kus kohalik Saku Sporting võõrustab FC Elva naiskonda. Kõik selle hooaja kohtumised on lõppenud ühepoolselt – Sporting on teeninud kolm suureskoorilist võitu: 6:1, 10:0 ja 5:0.

Sportingu edu tasuks on tabeli teine positsioon ning teenitud 44 punkti. Kuigi esikoht jääb 14 punkti kaugusele, on Sportingul oluline raputada maha lähimad jälitajad, kes hiilivad kuue ja seitsme silma sees. Ka seitsmendal kohal paikneval Elval ei ole veel lootused kustunud tõusmaks koht ettepoole – kuuendast kohast lahutab neid neli punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

