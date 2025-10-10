Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

Alžeeria läks juhtima juba seitsmendal minutil, kui Wolfsburgi ründaja Mohamed Amoura tabamuseni jõudis ning 12 minutit hiljem oli seis 2:0, kui Al-Ahlis mängiv Riyad Mahrez värava lõi. Mäng kulges edasi alžeerlaste juhtimisel ning 57. minutil lõi Amoura veel ühe, kindlustades Alžeeriale 3:0 võidu.

Sellega tagas Alžeeria pileti järgmisel aastal Põhja-Ameerikas toimuvale MM-ile. Viimati mängiti maailmameistrivõistlustel 2014. aastal, kui Brasiilias toimunud turniiril jõuti ka veerandfinaali. Kohtumine Saksamaaga oli väga pingeline ning läks seisul 0:0 lisaajale, kus sakslased siiski 2:1 võidu realiseerisid.

Alžeeria on MM-ile pääsenud neljal korral, veerandfinaal on ühtlasi ka nende parim esitus.

MM-pileti on kindlustanud 20 koondist kindlustanud, USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuvatele maailmameistrivõistlustele pääseb kokku 48 meeskonda.