Tuchel ei ole Inglismaa fännidega rahul: Wembley oli vaikne

Inglismaa jalgpallikoondis pidas neljapäeva õhtul Walesiga sõprusmängu ning lõi kolm vastuseta väravat, aga peatreener Thomas Tuchel ei jäänud fännide energiatasemega rahule.

Inglased otsustasid Wembley staadionil toimunud sõprusmängu kiirelt ära, 20. minutiks juhtis võõrustaja Morgan Rogersi, Ollie Watkinsi ja Bukayo Saka tabamustest 3:0. Inglismaal oli veel omajagu võimalusi ning Wales mängis teisel poolajal paremini, aga enam väravalisa ei sündinudki ja Inglismaa võttis kindla 3:0 võidu.

Jaanuaris Inglismaa peatreeneriks saanud Thomas Tuchel ei jäänud aga fännidega rahule. "Ma ütleks, et mängijad pakkusid neile küllalt. Väga raske oli fänne teisel poolajal käima saada. Mängisime hästi ja väärisime seda võitu," ütles sakslane. "Kui palju rohkem me neile anda saame? 20 minutit, kolm väravat. Ründasime Walesi ja ei andnud neile mingit ruumi."

"Kuulsime vahepeal pool tundi ainult Walesi fänne. See on päris kurb, sest mu tiim vääris suuremat toetust," lisas Tuchel. "Staadion oli vaikne, täiesti vaikne. Me ei saanud fännidelt mingit energiat."

Inglismaa jätkab 14. oktoobril MM-valiksarja, kui rändab Lätisse. Pärast seda jääb mängida veel kaks kohtumist: 13. novembril kodus Serbiaga ning 16. novembril võõrsil Albaaniaga. Inglased on K-grupis võitnud kõik viis kohtumist (15 punkti), edu Albaania (8 p) ees on seitse punkti.