Austria lõi MM-valiksarjas San Marino värava palle täis

Austria jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Austria jalgpallikoondis teenis neljapäeva õhtul MM-valiksarjas ajaloolise võidu, kui kõik algkoosseisu väljakumängijad said San Marino vastu kirja kas värava või väravasöödu.

Kodupubliku ees mänginud Austria koondis juhtis San Marino vastu kaheksandaks minutiks 2:0, 12. minutil võeti VAR-iga konsulteerimise järel veel üks värav ära, aga poolajaks juhtisid austerlased ikkagi 6:0. Teisel poolajal lisasid nad veel neli tabamust ning realiseerisid kindla 10:0 võidu, jätkates H-grupis täiseduga.

Austria sai hakkama märkimisväärse saavutusega, sest kõik kümme algkoosseisu väljakumängijat said kirja kas värava või väravasöödu. Marko Arnautovic tegi kübaratriki, Stefan Posch lõi kaks väravat ning jala said valgeks veel Romano Schmid, Michael Gregoritsch, Konrad Laimer ja Nikolaus Wurmbrand.

Austria jätkab 15 punktiga H-grupis esikohal, Bosnia ja Hertsegoviina ja Küpros mängisid välja 2:2 viigi ning bosnialased jätkavad 13 punktiga teisel kohal. Grupi võitja pääseb otse MM-finaalturniirile, teise koha meeskond mängib play-off'i mänge.

Suure võidu teenis ka Taani koondis, kes lõi Valgevenele kuus vastuseta väravat. C-grupis teenis võidu veel Šotimaa, kes alistas Kreeka 3:1. Nii taanlastel kui kreeklastel on grupis kolme mänguga seitse punkti, aga Taanil on parem väravate vahe.

L-grupis läksid vastamisi liidrid Horvaatia ja Tšehhi, aga oluline vastasseis lõppes siiski väravateta viigiga ning mõlemad jätkavad 13 punktiga. Esikohal on siiski Horvaatia, kes on pidanud Tšehhist ühe mängu vähem. Fääri saared alistasid samas grupis Montenegro 4:0.

G-grupis esikohta hoidev Holland jätkas samuti võidukalt, kui alistas Malta 4:0. Hollandlased on 13 punktiga esikohal, neile järgnevad kümne punktiga Poola ja Soome.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

