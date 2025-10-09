X!

Tunamullune meister Kontaveit alustas Luksemburgis kindla võiduga

Endine tipptennisist Anett Kontaveit alustas Luksemburgis toimuval kutsetega turniiril Ladies Tennis Masters võidukalt, kui alistas kahekordse slämmivõitja Anabel Medina Garriguese.

2023. aastal Luksemburgi turniiril võidutsenud Kontaveit loovutas avasetis Medina Garriguesele vaid ühe geimi ning asus teises setis juhtima 4:1, aga siis näitas hispaanlanna sisu ja jõudis geimi kaugusele.

Eestlanna lõpetas siiski kindlalt ning realiseeris 6:1, 6:3 võiduga koha poolfinaalis, kus kohtub prantslanna Alize Cornet'ga.

"Olen täitsa üllatunud, tunnetasin palli hästi, leidsin oma löögid üles ja mängisin täitsa head tennist. Ma ei teadnud, mida oodata, aga olen rõõmus. Väljakul oli päris hea tunne, ei hakka valetama," ütles Kontaveit pärast matši. "Tundsin end nagu vanasti, mul oli väga lõbus mängida. Pole seda tunnet mõnda aega tundnud. Olen tänulik, et meile selle turniiriga selline võimalus antakse."

Turniiri avamatšis läks Cornet vastamisi belglanna Kim Clijstersiga, kuid matš lõppes kehvasti, kui Clijsters teises setis end vigastas. Endine maailma esireket oli selgelt valudes ning hoidis kinni paremast pahkluust ja pidi vastasele loobumisvõidu andma.

Reedel peetakse ülejäänud veerandfinaalid, kui omavahel lähevad vastamisi Angelique Kerber ja tiitlikaitsja Kirsten Flipkens ning teises veerandfinaalis Eugenie Bouchard ja Barbora Strycova. Poolfinaalid toimuvad laupäeval ja finaal pühapäeval.

Ladies Tennis Mastersi nime kandev turniir on mõeldud tippspordist taandunud tennisistidele. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

