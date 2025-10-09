Soome tuli Leedu vastu kaotusseisust võidukalt välja

Leedu läks Helsingi olümpiastaadionil toimunud jalgpalli MM-valikmängu juhtima, aga võõrustaja tuli kaotusseisust võidukalt välja ning säilitas võimaluse finaalturniirile pääseda.

Külalised läksid kohtumist juhtima 25. minutil, kui Maribori kaitsja Pijus Sirvys tsenderduse järel karistusalast läbi veerenud palli soomlaste väravasse paugutas.

Poolajapausile mindi Leedu 1:0 eduseisul, aga võõrustaja viigistas kolm minutit pärast teise poolaja algust, kui Benjamin Kallman Leedu värava ette üksi jäi. 55. minutil läks Soome juhtima, kui Adam Markhiev osava löögiga palli väravasse paigutas. 20 minutit enne mängu lõppu oli Joel Pohjanpalol suurepärane võimalus kolmas värav lüüa, aga möödalöögist suurt kahju ei tekkinud ning Soomel õnnestus 2:1 võit realiseerida.

Leedu koondis on olnud võiduta viimases 14 mängus, viimati tunti võidurõõmu eelmise aasta juunis Läti vastu, aga kolm päeva hiljem tuli penaltiseerias tunnistada Eesti paremust. MM-valiksarjas on I-grupis teenitud kolm punkti, aga kaotusega minetas Leedu võimaluse MM-finaalturniirile pääseda.

Soome on kümne punktiga grupis kolmandal kohal, aga sama palju punkte kogunud Poolal on jäänud veel üks mäng pidada ning samuti kümne punktiga Hollandil on jäänud mängida veel kaks kohtumist.