Tallinn võõrustab esmakordselt Põhjamaade masters-ujumise meistrivõistlusi

Masters-ujumine Autor/allikas: Malle Elvet
Ujumine

Sel nädalavahetusel toimuvad Tallinnas Kalev Spa ujulas Põhjamaade masters-ujumise lahtised meistrivõistlused, kuhu on oodata üle 500 sportlase 15 riigist.

Mastersujujateks loetakse sportlasi vanuses alates 25. eluaastast. Kokku tehakse enam kui 1600 individuaalstarti ja 175 teateujumise stardi. Võistlused avab reedel kell 16.15 Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid.

Esmakordselt Eestis toimuvale mõõduvõtule on lisaks paljudele harrastajatele ja endistele tippsportlastele tulemas ka mitmeid olümpial osalenud ujujaid, nende seas Peter Mankoč, Martti Aljand, Martin Liivamägi, Andres Olvik. Kõige eakam osaleja on aga 91-aastane rootslanna Ulla-Britt Öberg, endine olümpiaujuja ja klubi SK Neptun liige.

Eesti Ujumisliidu president Erkki Susi leiab, et ujumine on spordiala, mida saab teha sünnist surmani, igaüks vastavalt oma oskustele ja soovidele. Täiskasvanute ujumistrennid on praegu populaarsemad kui kunagi varem ja kohtade leidmine treeningrühmadesse ei olegi nii lihtne. Ujumine, see on väärtus kogu eluks!

"Põhjamaade meistrivõistlused on alati omaette suursündmus, see ei ole lihtsalt võistlus endistele tippudele, vaid emotsionaalne ja kogukonda ühendav pidupäev. Sel aastal on stardis üle 500 sportlase ja sellise mastaabiga võistlus seab korraldusele suured ootused, eriti olukorras, kus Eestis puudub rahvusvahelistele võistlustele sobiv ujula," ütles Susi. "Kuid meie kogukond on tugev ja teeb suurepärast tööd, et kõik õnnestuks."

Eesti suurima masters-ujumise klubi Meisterujumise U-Klubi eestvedaja Kristiina Arusoo sõnul on osalejate motivatsioon väga erinev, kuid neid ühendab soov olla osa suurest ujumispere energiast. "Masters-ujujate eesmärgid on väga erinevad - mõni tuleb sõpru nägema ja võistlusmelu nautima, teine testima oma sportlikku vormi või püüdma Eesti masters-ujumise rekordit."

"See on esimene lühiraja võistlus pärast suve ja paljude jaoks tähtis vaheetapp enne detsembris toimuvaid masters'ite Euroopa meistrivõistlusi," lisas Arusoo.

Esimesed Põhjamaade mastersujumise meistrivõistlused toimusid 2001. aastal Taani linnas Helsingöris. Sellest ajast alates on võistlusi peetud igal aastal oktoobris.

Tegu on lahtiste meistrivõistlustega, mis tähendab, et lisaks Põhjamaade sportlastele saavad osaleda ka ujujad teistest riikidest. Tänavu on stardis sportlased Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Lätist, Leedust, Islandilt, Ukrainast, Saksamaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt, Šveitsist, Serbiast ja Suurbritanniast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

