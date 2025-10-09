USA meedia: Miami Heati juhendaja saab USA koondise peatreeneriks

Eelmisel suvel juhendas USA koondise 17. olümpiavõidule Golden State Warriorsi peatreener Steve Kerr, kuid ESPN kirjutas neljapäeval, et edaspidi võtab meeskonna juhendamise üle 54-aastane Spoelstra, kes oli eelmises koondisetsüklis Kerri abitreener.

Spoelstra on Miami Heatiga võitnud kolm NBA meistritiitlit, kaks peatreenerina. Treenerikarjääri Saksamaa esiliigas alustanud ameeriklane läks 1997. aastal Heati juurde tööle abitreenerina, 2008. aastal sai temast Pat Riley lahkumisel peatreener.

Spoelstrat peetakse üheks intelligentsemaks treeneriks NBA-s ning lisaks meistritiitlitele 2012. ja 2013. aastal, mil Heatis mängisid LeBron James, Dwyane Wade ja Chris Bosh, on Spoelstra veel kahel korral Miamiga finaali jõudnud.

USA koondis on otsustanud anda peatreeneritele nelja-aastase tsükli ning Spoelstra viib meeskonna 2027. aasta MM-ile ning 2028. aastal kodustele olümpiamängudele. Ühtlasi tähendab see, et USA mängib neljandat olümpiat järjest erineva peatreeneri juhendamisel, enne Kerri oli selles ametis Gregg Popovich ning enne teda Mike Krzyzewski.

USA koosseis muutub tõenäoliselt võrreldes mulluste olümpiamängudega drastiliselt, sest nii Stephen Curry kui LeBron James on viidanud, et nemad enam olümpiale ei pürgi. Neljakordne olümpiavõitja Kevin Durant võiks vanust arvestades veel meeskonda jääda, kuid USA peab toetuma oma noortele staaridele.