Eesti golfimeeskond tegi MM-i teisel päeval vigade parandust

Eesti võistkond alustas teist päeva hästi ning kuni äikese ohu tõttu tehtud pausini oldi võistkonnana kahe löögiga par'i all, aga pärast pooletunnist katkestust tulid eestlastel sisse mitu bogey'it. Varsti saadi küll meeskondlikult taas miinusesse, aga stabiilset mängu ei leitud ning kokkuvõttes läksid arvesse Kevin Christopher Jegersi ja Mattias Varjuni 72 lööki ehk par'id, Richard Tederi 75 lööki kirja ei läinud.

Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam tõdes, et Eesti meeskond lööb palli hästi, kuid griinil ei suudeta võimalusi realiseerida. "Meiega koos kahel esimesel päeval mänginud Kanada ja väga noored Hiina mängijad löövad palli küll oluliselt kehvemini, kuid miskil põhjusel puttavad nad oluliselt paremini. Siiani pole eestlased kuidagi sõbraks saanud väga künklike ja salakavalate griinidega," ütles Raudam.

Eesti jagab kolmanda päeva eel Vietnami ja Indiaga 30. kohta (+7), Guatemala jääb ühe ning Hispaania kahe löögi kaugusele. Esikohal on par'ist 14 lööki vähem teinud Lõuna-Aafrika Vabariik, kelle parimaks panustajaks on individuaalne üldliider Christiaan Maas. Viie löögi kaugusele jäävad Austraalia, Prantsusmaa ja Inglismaa, neist omakord löögi kaugusel on liidrikohalt langenud Mehhiko ja Taani.

Eestlased mängivad kolmandal päeval koos India ja Indoneesia mängijatega, tii-ajad on Eesti aja järgi öösel vastu reedet.