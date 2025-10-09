Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

Karikavõitjad selguvad alates U-14 vanuseklassist kuni täiskasvanuteni. Võistlustel selgitatakse välja ka klubide paremusjärjestus. Võistkondlikku arvestusse läheb igal klubil kokku kuni 15 tulemust, seejuures ühelt alalt kuni kaks tulemust.

Tavadistantside kõrval lisavad võistlustele põnevust lühemad poolekilomeetrised distantsid, kus tulevad rajale teiste seas Kreete Verlin (SK Fortis), Anna Maria Millend (Rae Kergejõustik), Miia Ott (Rae Kergejõustik), Liisa-Maria Lusti (TÜASK), Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport), Viola Hambidge (SK Altius) ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev).

Meeste kümne kilomeetri distantsil tõotab esikoha nimel tulla põnev heitlus, sest võidukarika nimel hakkavad võistlema Morten Siht (Viljandi VAK Staier), Olavi Allase (Tartu SS Kalev) ja Karel Hussar (SK Kuldne Tervis), teatas Eesti Kergejõustikuliit .

Laupäeval Jõulumäel toimuvatel Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel on starti oodata rekordarv jooksjaid – ligi 450 sportlast.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: