Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

Kergejõustik
Murdmaajooksu Eesti karikavõistlused
Murdmaajooksu Eesti karikavõistlused Autor/allikas: Merlyn Lipp/EKJL
Kergejõustik

Laupäeval Jõulumäel toimuvatel Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel on starti oodata rekordarv jooksjaid – ligi 450 sportlast.

Meeste kümne kilomeetri distantsil tõotab esikoha nimel tulla põnev heitlus, sest võidukarika nimel hakkavad võistlema Morten Siht (Viljandi VAK Staier), Olavi Allase (Tartu SS Kalev) ja Karel Hussar (SK Kuldne Tervis), teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Naiste kuue kilomeetri distantsil läheb favoriidina starti möödunud nädalal Tartu Maratonil triumfeerinud Liis-Grete Hussar (SK Kuldne Tervis).

Tavadistantside kõrval lisavad võistlustele põnevust lühemad poolekilomeetrised distantsid, kus tulevad rajale teiste seas Kreete Verlin (SK Fortis), Anna Maria Millend (Rae Kergejõustik), Miia Ott (Rae Kergejõustik), Liisa-Maria Lusti (TÜASK), Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport), Viola Hambidge (SK Altius) ja Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev).

Karikavõitjad selguvad alates U-14 vanuseklassist kuni täiskasvanuteni. Võistlustel selgitatakse välja ka klubide paremusjärjestus. Võistkondlikku arvestusse läheb igal klubil kokku kuni 15 tulemust, seejuures ühelt alalt kuni kaks tulemust.

Kell 13 algavate võistluste käigus selgub Lätis Balti murdmaajooksu võistkondlikel meistrivõistlustel osalev Eesti koondis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

