Maailma esikümnesse kuuluvad naised Wuhanis ei vääratanud

Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Hiinas Wuhanis toimuval WTA 1000 kategooria turniiril neljapäeval suuri üllatusi ei toimunud ning kõik maailma edetabeli esikümnesse kuuluvad mängijad tagasid edasipääsu veerandfinaali.

Maailma esireket, valgevenelanna Arina Sabalenka alistas venelanna Ljudmilla Samsonova (WTA 20.) kaheksandikfinaalis 6:3, 6:2 ning kohtub veerandfinaalis Kasahstani lipu alla kolinud Jelena Rõbakinaga (WTA 9.), kes alistas äsja Pekingis toimunud turniiril finaali jõudnud Linda Noskova (WTA 17.) 6:3, 6:4.

Sabalenka ja Rõbakina lähevad vastamisi juba 13. korda, nende esimene kohtumine toimus kuus aastat tagasi samal turniiril, kui Sabalenka kolmes setis võitis. Omavahelises seerias on valgevenelanna võitnud seitse kohtumist, kuid viimane võit kuulub Rõbakinale, kes oli augustis Cincinnatis toimunud turniiril parem.

Maailma teine reket Iga Swiatek tagas samuti kahes setis edasipääsu, kui alistas šveitslanna Belinda Bencici (WTA 15.) 7:6 (2), 6:4. Swiateki vastaseks veerandfinaalis on itaallanna Jasmine Paolini (WTA 8.), kes sai kolmandas setis 3:1 eduseisul taanlanna Clara Tausoni (WTA 12.) loobumisvõidu. Swiatek ja Paolini on varasemalt kuus korda kohtunud, poolatar on võitnud kõik matšid ja ainult üks on jõudnud otsustavasse setti.

Edetabelis kolmandat kohta hoidev ameeriklanna Coco Gauff loovutas hiinlannale Shuai Zhangile (WTA 142.) viis geimi ning tagas 6:3, 6:2 võiduga edasipääsu. Veerandfinaalis kohtub Gauff sakslanna Laura Siegemundiga (WTA 57.), kes alistas poolatari Magdalena Frechi (WTA 53.) 6:4, 7:6 (2).

Neljandas veerandfinaalis lähevad vastamisi ameeriklanna Jessica Pegula (WTA 6.) ning tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 62.). Pegula lülitas 7:5, 3:6, 6:3 võiduga konkurentsist venelanna Jekaterina Aleksandrova (WTA 11.), Siniakova alistas ameeriklanna Iva Jovici (WTA 39.) 7:5, 6:3.

Wuhani turniiri on peetud alates 2014. aastast ning Sabalenka on võitnud viimased kolm turniiri, kuid aastail 2020-2023 koroonaviiruse tõttu turniiri ei toimunud. 2018. aastal alistas Sabalenka finaalis eestlanna Anett Kontaveidi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

