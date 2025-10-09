LeBroni suur teadaanne osutus konjakireklaamiks

NBA superstaar LeBron James teatas esmaspäeval, et tal on üks suur teadaanne. Kuigi osad fännid spekuleerisid, et 40-aastane skoorikuningas võib oma mängijakarjääri lõpetada, osutus teadaanne siiski reklaamikampaaniaks.

James tegi esmaspäeval ühismeediasse postituse, milles kirjutas, et ta kuulutab välja ühe suure otsuse. Ühtlasi viskas James enda üle nalja, sest postituses kirjutas ta "Teisest Otsusest", viidates tema enda telesaatele 2010. aastal, kus James kuulutas maailmale, et siirdub Clevelandist Miamisse.

Kui hetk kohale jõudis, tegi aga konjakitootja Hennessy postituse, milles kuulutas Jamesi uueks kõneisikuks. "Sel sügisel... See oli raske otsus, aga ma viin oma talendid Hennessysse. Selle järeldusega ärkasin täna hommikul," parodeeris James 2010. aastal öeldut.

Osad fännid ei olnud siiski NBA ajaloo kõige resultatiivsema mängijaga rahul, sest eeldasid, et James kuulutab tuleva hooaja oma karjääri viimaseks. Nii otsustas üks Los Angeles Lakersi fänn kaevata Jamesi ja Lakeris kohtusse, sest ta ostis Jamesi esimese postituse peale hooaja viimaseks mänguks piletid, lootes näha superstaari karjääri viimast mängu.

James sõlmis eelmisel suvel Lakersiga kaheaastase lepingu, mille teine aasta oli mängija otsuse taga. 40-aastane ääremängija võttis 52,6 miljoni dollari suuruse aastapalga vastu ning esindab kaheksandat aastat järjest Los Angelese klubi, kellega tuli 2019-20 hooajal NBA meistriks. Lakers jõudis ka mullu play-off'i, aga Minnesota Timberwolves teenis esimeses ringis neli-üks võidu.

Mullu tõeliselt üllatusliku vahetustehinguga Luka Doncici soetanud Lakers lisas suvel meeskonda veel keskmängija Deandre Aytoni, lisaks peaks algkoosseisu kuuluma veel Austin Teaves ja Rui Hachimura. Muuhulgas jätkab meeskonnas ka Jamesi 21-aastane poeg Bronny.

Lakers on pidanud kaks hooajaeelset kohtumist, aga on pidanud mõlemas kaotusega leppima. NBA põhiturniir algab 22. oktoobril, Lakers võõrustab avamängus Golden State Warriorsi.