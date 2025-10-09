Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

Tšiilis jätkuvatel jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel jõudsid kolmapäeval veerandfinaali Prantsusmaa, Norra, Argentina ja Colombia.

2013. aasta meister Prantsusmaa kohtus 16 parema seas Jaapaniga ning murdis vastaste vastupanu alles 120+3. minutil, kui jaapanlase käepuute järel määratud penalti realiseeris edukalt Monaco kasvandik Lucas Michal.

Norra vastane Paraguay asus 47. minutil juhtima, kuid VAR fikseeris väravale eelnenud olukorras vea ja see tühistati. Lisaajal kerkis norrakate kangelaseks 19-aastane Niklas Fuglestad, kes lõi võiduvärava 116. minutil.

Kaheksa parema hulgas tagasid endale koha veel Argentina ja Colombia. Argentiinlased said Nigeeriast jagu 4:0 ning Colombia oli 3:1 tulemusega üle Lõuna-Aafrikast.

Viimased edasipääsejad selguvad neljapäeval paaridest USA - Itaalia ja Maroko - Lõuna-Korea. Maailmameister selgub pühapäeval, 19. oktoobril.