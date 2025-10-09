X!

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

Jalgpall
Prantsusmaa võiduvärava autor Lucas Michal.
Prantsusmaa võiduvärava autor Lucas Michal. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Tšiilis jätkuvatel jalgpalli kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel jõudsid kolmapäeval veerandfinaali Prantsusmaa, Norra, Argentina ja Colombia.

2013. aasta meister Prantsusmaa kohtus 16 parema seas Jaapaniga ning murdis vastaste vastupanu alles 120+3. minutil, kui jaapanlase käepuute järel määratud penalti realiseeris edukalt Monaco kasvandik Lucas Michal.

Norra vastane Paraguay asus 47. minutil juhtima, kuid VAR fikseeris väravale eelnenud olukorras vea ja see tühistati. Lisaajal kerkis norrakate kangelaseks 19-aastane Niklas Fuglestad, kes lõi võiduvärava 116. minutil.

Kaheksa parema hulgas tagasid endale koha veel Argentina ja Colombia. Argentiinlased said Nigeeriast jagu 4:0 ning Colombia oli 3:1 tulemusega üle Lõuna-Aafrikast.

Viimased edasipääsejad selguvad neljapäeval paaridest USA - Itaalia ja Maroko - Lõuna-Korea. Maailmameister selgub pühapäeval, 19. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

08.10

Salahi väravad aitasid Egiptuse MM-finaalturniirile

08.10

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

08.10

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

08.10

Ševoldajeva avalikustas naiste koondise koosseisu Balti turniiriks

08.10

Eesti jalgpallur leidis Itaalias uue koduklubi

sport.err.ee uudised

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

loetumad

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

08.10

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

08.10

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo