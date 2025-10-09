Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +9.14) sai 86. koha. Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe) tulemust kirja ei saanud.

Belgias sõidetud Binche – Chimay – Binche ühepäevasõidul (UCI 1.1; 203,2 km) võidutses belglane Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe ; 4:13.47). Pjedestaalile mahtusid veel hollandlane Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) ja prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).

Velotuuril on kokku neli etappi. Reedel on kavas 122-kilomeetrine sile päev.

Quick Pro Teami esindavatest eestlastest lõpetas Karl Patrick Lauk 21., Oskar Nisu (+0.32) 54., Gleb Karpenko (+14.30) 113., Aaron Aus (+14.30) 114., Martin Laas (+15.08) 131. ja Martti Lenzius (+15.08) 134. kohal.

Avaetapi võitis itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team; 2:10.18), jättes selja taha belglase Steffen de Schuyteneeri (Lotto) ja poolaka Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), vahendab ejl.ee.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: