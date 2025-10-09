Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas
Hiinas alanud kõrgetasemelisel Taihu Lake velotuuri (UCI 2.Pro) avaetapil (96,5 km) teenis Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) grupifinišis 15. koha.
Avaetapi võitis itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team; 2:10.18), jättes selja taha belglase Steffen de Schuyteneeri (Lotto) ja poolaka Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), vahendab ejl.ee.
Quick Pro Teami esindavatest eestlastest lõpetas Karl Patrick Lauk 21., Oskar Nisu (+0.32) 54., Gleb Karpenko (+14.30) 113., Aaron Aus (+14.30) 114., Martin Laas (+15.08) 131. ja Martti Lenzius (+15.08) 134. kohal.
Velotuuril on kokku neli etappi. Reedel on kavas 122-kilomeetrine sile päev.
Belgias sõidetud Binche – Chimay – Binche ühepäevasõidul (UCI 1.1; 203,2 km) võidutses belglane Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe ; 4:13.47). Pjedestaalile mahtusid veel hollandlane Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) ja prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).
Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +9.14) sai 86. koha. Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe) tulemust kirja ei saanud.
Toimetaja: Henrik Laever