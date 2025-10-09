X!

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

Jalgrattasport
Norman Vahtra (punases, oranži kiivriga).
Norman Vahtra (punases, oranži kiivriga). Autor/allikas: Maris Vancevics/LRF
Jalgrattasport

Hiinas alanud kõrgetasemelisel Taihu Lake velotuuri (UCI 2.Pro) avaetapil (96,5 km) teenis Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team) grupifinišis 15. koha.

Avaetapi võitis itaallane Matteo Malucelli (XDS Astana Team; 2:10.18), jättes selja taha belglase Steffen de Schuyteneeri (Lotto) ja poolaka Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), vahendab ejl.ee.

Quick Pro Teami esindavatest eestlastest lõpetas Karl Patrick Lauk 21., Oskar Nisu (+0.32) 54., Gleb Karpenko (+14.30) 113., Aaron Aus (+14.30) 114., Martin Laas (+15.08) 131. ja Martti Lenzius (+15.08) 134. kohal.

Velotuuril on kokku neli etappi. Reedel on kavas 122-kilomeetrine sile päev.

Belgias sõidetud Binche – Chimay – Binche ühepäevasõidul (UCI 1.1; 203,2 km) võidutses belglane Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe ; 4:13.47). Pjedestaalile mahtusid veel hollandlane Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) ja prantslane Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).

Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +9.14) sai 86. koha. Romet Pajur (Red Bull – BORA – hansgrohe) tulemust kirja ei saanud.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

08.10

Löömatu ekspress Pogacar noppis järjekordse võidu

07.10

Taaramäe pälvis Jaapanis 8. ja 19. koha

06.10

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

06.10

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

05.10

Pogacar oli taas omaette klassist

05.10

Kvalifikatsiooni neljas Mäeuibo jõudis MK-etapil kümne hulka

04.10

Ebras pälvis EM-il koha kolmandas kümnes

04.10

Mihkels sõitis end Saksamaal esikümnesse

02.10

Eesti võistkonnad teenisid EM-ilt kaks seitsmendat kohta

02.10

Suri jalg- ja käsipallitegelane Valentin Beljajev

01.10

Evenepoelile polnud vastast ka EM-il, Eesti noortelt korralikud tulemused

28.09

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

28.09

MM-i naiste grupisõit tõi üllatusvõitja

26.09

Laas teenis Hiinas ka kolmanda etapivõidu

26.09

Itaalia tulevikutäht krooniti maailmameistriks ka neli aastat vanemate seas

25.09

Ebras tuli MM-i U-23 grupisõidus samuti 15. kohale

25.09

Hispaania rattatalent Ayuso leidis uue kodumeeskonna

24.09

Nimisponsor nõuab Iisraeli rattatiimilt riigi nime eemaldamist

sport.err.ee uudised

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo