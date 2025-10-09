Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

Eesti koondise kapten mängis aastaid erinevates välisklubides ning naasis kodumaale 2022. aastal, liitudes TalTechiga. Viimase kolme hooaja jooksul on ta Eesti meistriks kroonitud kahel korral (2023, 2024).

Kuigi Aganits lootis suve jooksul taas välismaale siirduda ja tema vastu tunti piiri tagant huvi, siis liiga konkreetseks läbirääkimised ei läinud. "Jutte oli, ootasime ka, aga nii kaugele ei jõudnud, et kuhugi allkirja oleks saanud panna. Jututasandil asju oli, väga ägedatest kohtadest oli tegelikult juttu, aga nii läks," ütles Aganits Delfi Spordile.

Ta lisas, et pidi paar nädalat tagasi küünarnuki tõttu lõikusel käima. "Oli vaja kätt puhastada. Taastumiseks peaks kuus kuni kaheksa nädalat minema."

Selver X TalTech alistas Balti liiga avamängus Tartu Ülikool Bigbanki 3:0, aga teises voorus jäädi 1:3 alla leedukate Šiaulaile. Järgmine kohtumine on kavas 18. oktoobril, kui minnakse vastamisi Daugavpils/Ezerzemega.