Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

28-aastase Gulliveri organismist leiti keelatud ainet ostariini (enobosarm). Tegemist on ainega, mis soodustab lihaste kasvatamist ja suurendab jõudlust.

Rahvusvaheline testimisagentuur ITA määras juba märtsis Gulliverile ajutise võistluskeelu ning neljapäeval teatati, et Gulliver ei vaidlustanud otsust.

Sportlane nõustus kahe aasta pikkuse võistluskeeluga, mis kestab kuni 2027. aasta märtsini ehk ta peab eemale jääma veebruarikuus toimuvatest Milano Cortina taliolümpiamängudest.

ITA lisas, et ei tuvastanud, et Gulliver oleks keelatud ainet tahtlikult tarvitanud. Sportlane ise kirjutas Instagramis, et dopinguproovi põrumise põhjustas saastunud toidulisand.

"Selguse huvides, ma ei ole kunagi tahtlikult tarvitanud keelatud aineid. Kahjuks jääb mul nüüd täitmata lapsepõlveunistus – esindada oma riiki taliolümpiamängudel," kirjutas Gulliver.

Gulliver jäi ühtlasi ilma tänavusest MM-pronksist, mille ta võitis märtsikuus Suurbritannia neljamehe bobikelgu liikmena. Ülejäänud koosseis sai oma medalid alles jätta.

Gulliver on varasemalt tulnud MM-il hõbedale (2023), lisaks on tema auhinnakapis EM-kuld (2023) ja EM-pronks (2025). MK-etappidelt on ta võitnud 12 medalit.