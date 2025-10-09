X!

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

Talisport
Arran Gulliver (paremalt esimene).
Arran Gulliver (paremalt esimene). Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Talisport

Suurbritannia bobisõitja Arran Gulliver põrus dopingukontrollis ning talle määrati kahe aasta pikkune võistluskeeld.

28-aastase Gulliveri organismist leiti keelatud ainet ostariini (enobosarm). Tegemist on ainega, mis soodustab lihaste kasvatamist ja suurendab jõudlust.

Rahvusvaheline testimisagentuur ITA määras juba märtsis Gulliverile ajutise võistluskeelu ning neljapäeval teatati, et Gulliver ei vaidlustanud otsust.

Sportlane nõustus kahe aasta pikkuse võistluskeeluga, mis kestab kuni 2027. aasta märtsini ehk ta peab eemale jääma veebruarikuus toimuvatest Milano Cortina taliolümpiamängudest.

ITA lisas, et ei tuvastanud, et Gulliver oleks keelatud ainet tahtlikult tarvitanud. Sportlane ise kirjutas Instagramis, et dopinguproovi põrumise põhjustas saastunud toidulisand.

"Selguse huvides, ma ei ole kunagi tahtlikult tarvitanud keelatud aineid. Kahjuks jääb mul nüüd täitmata lapsepõlveunistus – esindada oma riiki taliolümpiamängudel," kirjutas Gulliver.

Gulliver jäi ühtlasi ilma tänavusest MM-pronksist, mille ta võitis märtsikuus Suurbritannia neljamehe bobikelgu liikmena. Ülejäänud koosseis sai oma medalid alles jätta.

Gulliver on varasemalt tulnud MM-il hõbedale (2023), lisaks on tema auhinnakapis EM-kuld (2023) ja EM-pronks (2025). MK-etappidelt on ta võitnud 12 medalit.

Toimetaja: Henrik Laever

sport.err.ee värsked uudised

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

laskesuusatamine

02.10

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

23.09

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

22.09

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

07.09

Eesti laskesuusataja Kaasik: mul on jalas luumurru-eelne seisund

jäähoki

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

06.10

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita

06.10

Õed Kaasikud: mida olümpiale lähemal, seda teravam vorm võiks olla

03.10

FIS-i suusajuht: USA suusatäht tõmbab pärast hooaega karjäärile joone alla

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

27.09

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

iluuisutamine

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

mäesuusatamine

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

24.09

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

19.09

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

16.09

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

jääkeegel

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo