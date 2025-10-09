X!

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

Jalgpall
Miguel Angel Russo.
Miguel Angel Russo. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

35-kordse Argentina jalgpallimeistri Boca Juniorsi peatreener Miguel Angel Russo suri kolmapäeval vähi tagajärjel.

69-aastaseks elanud Russol diagnoositi 2017. aastal eesnäärmevähk. Tema viimaseks mänguks Boca peatreenerina jäi 21. septembril toimunud liigamäng Central Cordoba vastu, mis lõppes 2:2 viigiga. Pärast seda võttis meeskonna juhendamise üle abitreener Claudio Ubeda, kuid Russo oli treeneritetiimi ja klubi juhtkonnaga igapäevaselt ühenduses.

"Miguel Angel Russo jätab meie klubisse kustumatu jälje ning jääb alati eeskujuks oma rõõmsameelsuse, soojuse ja pühendumuse poolest," ütles klubi kaastundeavalduses.

Kauaaegne Uruguay koondislane ja praegune Boca ründaja Edinson Cavani lisas: "Aitäh Miguel, sa näitasid meile kõigile, kui oluline väärtus on julgus."

Russo juhendas Bocat kolmel erineval perioodil, tüürides klubi 2007. aastal Lõuna-Ameerika tähtsaima klubiturniiri Copa Libertadorese võitjaks. 2020. aastal viis ta Boca Argentina meistriks ja tänavu mängiti tema eestvedamisel suvisel klubide MM-il.

Lisaks Bocale juhendas Russo mitmed teisi Argentina klubisid ning töötas teiste seas ka Hispaania, Saudi Araabia ja Mehhiko klubide heaks.

Mängijana pidas Russo enam kui 400 kohtumist Estudiantese särgis ja kandis Argentina rahvuskoondise vormi 17 korda.

Toimetaja: Henrik Laever

