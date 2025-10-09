Maccabi avas Euroliigas võiduarve

Võitjate mänguvankrit vedasid Lonnie Walker IV ja Oshae Brisett, kes kogusid vastavalt 20 ja 19 punkti. Hapoeli parimana tõi 18 silma Elijah Bryant.

Esimest hooaega Euroliigas mängiv Hapoel sai kahe võidu kõrvale esimese kaotuse. Maccabi avas võiduarve, eelmistes mängudes kaotati seitsme punktiga nii Anadolu Efesile kui ka Parisile.

Neljapäeval on kavas viis kohtumist: Baskonia - Panathinaikos, Olimpia - Monaco, Partizan - Anadolu Efes, Paris - Virtus, Real - ASVEL.