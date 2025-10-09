X!

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

Korvpall
Korvpalli Euroliiga: Tel Avivi Maccabi - Tel Avivi Hapoel.
Korvpalli Euroliiga: Tel Avivi Maccabi - Tel Avivi Hapoel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliigas peeti kolmapäeval kohtumine, milles Tel Avivi Maccabi alistas Tel Avivi Hapoeli 103:90 (24:25, 21:20, 27:25, 31:20).

Võitjate mänguvankrit vedasid Lonnie Walker IV ja Oshae Brisett, kes kogusid vastavalt 20 ja 19 punkti. Hapoeli parimana tõi 18 silma Elijah Bryant.

Esimest hooaega Euroliigas mängiv Hapoel sai kahe võidu kõrvale esimese kaotuse. Maccabi avas võiduarve, eelmistes mängudes kaotati seitsme punktiga nii Anadolu Efesile kui ka Parisile.

Neljapäeval on kavas viis kohtumist: Baskonia - Panathinaikos, Olimpia - Monaco, Partizan - Anadolu Efes, Paris - Virtus, Real - ASVEL.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

08.10

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

07.10

Legia alistus Meistrite liiga avamängus Rytasele, Drelli klubi võitis

07.10

Tartu Ülikool täienes ameeriklasest keskmängijaga

07.10

Euroliiga meeskond ladus Treieri klubi korvi palle täis

07.10

Resultatiivse Kosareva klubi alustas Portugalis emotsionaalse võiduga

06.10

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

06.10

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

06.10

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

videod

sport.err.ee uudised

16:40

FOTOD | A. Le Coq Arenal avati jalgpallimuuseum

16:12

Paalberg ja Andrejev valiti teist kuud järjest Premium liiga kuu parimaks

15:42

Prantsusmaa ja Norra pääsesid lisaajal löödud väravatest veerandfinaali

15:05

Vahtra lõpetas kõrgetasemelise velotuuri avaetapil 15 parema seas

14:34

Andri Aganits jätkab Selver X TalTechi värvides

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

loetumad

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

08.10

Kontaveit sai Luksemburgi turniiril teada oma esimese vastase

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

08.10

Aivar Pohlakust sai FIFA komitees asejuht

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

07.10

Norra suusaäss lõpetas kõigest 24-aastaselt karjääri

08.10

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

08.10

UEFA kiitis La Liga ja Serie A absurdse plaani heaks

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo