Mistra ja Mella teenisid võidulisa

KPK Mella ja SK Tapa/Tapa VSK vaheline kohtumine.
KPK Mella ja SK Tapa/Tapa VSK vaheline kohtumine. Autor/allikas: Svetlana Volkova/KPK Mella/
Eesti naiste käsipalli meistriliigas olid kolmapäeval võidukad Mistra ja KPK Mella.

SK Tapa/Tapa valla Spordikool ja Mistra vahelises mängus läks Mistra kohe mängu algusest juhtima, saavutades mängu 14. minutil kaheksaväravalise eduseisu 10:2. Poolajaks kasvatas Mistra oma eduseisu kümneväravaliseks (20:10). Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud ning Mistra võitis 34:22.

Maarja Treiman viskas Meela kasuks kaheksa ja Teele Utsal kuus väravat. SK Tapa resultatiivseim oli Mia-Marii Tedrekull seitsme tabamusega.

SK Tapa peatreeneri Marjette Maie Müntseri sõnul oodati rasket mängu ning eelkõige keskenduti kaitse liikuvamaks ja agressiivsemaks saamisele. Müntser jäi rahule mängu viimase veerandiga: "Mängijad olid energilisemad ning mänguaega said ka noored, mis võimaldas rohkem vahetusi anda mängijatele."

KPK Mella ja HC Tabasalu vaheline mäng oli tasavägisem. Esimese poolaja lõpuks saavutas Mella kolmeväravalise eduseisu 16:13. Teisel poolajal vähendas HC Tabasalu oma kaotusseisu kahel korral minimaalseks, 37. minutil seisuks 16:17 ning 43. minutil seisuks 20:21. Marianna Kireeva viis seejärel Mella kahe väravaga juhtima ning sealt edasi jätkati eduseisu suurendamist. Mängu lõpuks jäi Mella peale tulemusega 32:26.

Diana Laossaar panustas Mella võitu kümme väravat, Tabasalu poolel oli parima viskekäega samuti kümme väravat visanud Gertu Jõhvikas.

Tabeliseis: 1. Mistra 6 punkti, 2. Mella 4 p, 3. Tapa 2 p, 4. Tabasalu 0 p.

Toimetaja: Henrik Laever

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

