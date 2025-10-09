X!

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

Jäähoki
Leon Draisaitl (värava taga).
Leon Draisaitl (värava taga). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jäähoki

Jäähokiliiga NHL-i kevadine karikafinalist Edmonton Oilers alustas uut hooaega napi kaotusega, kui karistusvisete järel jäädi Calgary Flamesile alla 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0; 1:2).

Oilers alustas kohtumist suurepäraselt, minnes avaperioodil Ryan Nugent-Hopkinsi ja Andrew Mangiapane väravatest 2:0 juhtima.

Teise kolmandiku keskel suurendas vahet Leon Draisaitl, kelle jaoks oli tegu 400. väravaga NHL-is. Sakslasest ründajast sai seega 111. mängija läbi aegade ning 11. tegevmängija, kes sellise tähiseni jõudnud.

Pärast Draisaitli väravat hakkas Oilersi jaoks kõik allamäge minema. Flames jõudis teise kolmandiku lõpuks ühe värava kaugusele ning viimase perioodi alguses viigistas seisu Blake Coleman.

Kuna normaal- ega lisaajal rohkem väravaid ei sündinud, siis otsustati võitja karistusvisetega, kus olid teises voorus täpsed Draisaitl ja Morgan Frost, misjärel viskas kaheksandas voorus Flamesi võiduvärava Nazem Kadri.

"Ma ei tea, miks me nii dramaatiliselt pidime võitma, kuid samas hooaja avamängu võõrsil mängida ei ole kunagi lihtne," ütles Flamesi kangelane Kadri. "Tulime kohe alguses suure tuhhiga peale ja suutsime survet hoida. Selle võiduga näitasime karakterit."

Vegas Golden Knightsi ja Los Angeles Kingsi mängu võitja selgitamiseks läks samuti vaja karistusviskeid. Normaal- ja lisaaeg lõppesid seisul 5:5 ning otsustava tabamuse viskas Kingsi venelasest ründaja Pavel Dorofejev.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2
Washington Capitals - Boston Bruins 1:3

Toimetaja: Henrik Laever

