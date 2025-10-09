X!

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

Jäähoki
KooKoo mängijad väravat tähistamas.
KooKoo mängijad väravat tähistamas. Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Jäähoki

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis Soome kõrgliigas teise järjestikuse võidu ja tõusis tabelis neljandale kohale.

KooKoo sõitis kolmapäeval külla üle-eelmise hooaja meistrile Tampere Tapparale ning teenis võõral jääl kindla 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) võidu.

Rooba sai tulemusliku söödu kirja viimase perioodi 9. minutil, kui tegi eeltöö Ville Meskanenile, kes viis külalised 3:2 juhtima. Eesti koondise kapten on 12 mänguga kogunud kaheksa resultatiivsuspunkti (kolm väravat + viis väravasöötu).

Vähem kui pool minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Veeti Miettinen ning lõppseisu vormistas 14. minutil Vilmos Gallo.

KooKoo on võitnud 12 kohtumisest seitse (kaks lisaajal) ja paikneb liigatabelis 19 punktiga neljandal kohal. Tappara on neist punkti kaugusel viiendal positsioonil.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

10:08

Draisaitl jõudis 400. väravani, kuid Oilers kaotas karistusvisetega

08:39

Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

08.10

Panter sai kodujääl kindlalt lüüa

08.10

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

08.10

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

08.10

Florida Panthers alustas Stanley karika kaitsmist edukalt

07.10

FOTOD | Stanley karika võitnud Panthers esitles uhket meistrisõrmust

07.10

Connor McDavid sidus lähituleviku Oilersiga

05.10

Pantritel ei õnnestunud teist võitu tiitlikaitsja üle saada

05.10

Lõunakeskuse uisuareen läbis värskenduskuuri: astusime vanast ajast uude

05.10

HC Panter alistas Balti liigas valitseva meistri

03.10

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

02.10

Rooba klubi sai paari päevaga võidu ja kaotuse

30.09

Venemaa hokitäht sõlmis NHL-i läbi aegade suurima lepingu

29.09

Stanley karikavõitja jäi oma kaptenist pikaks ajaks ilma

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

11:44

Arand jätkab F1 hooaega võistluspaigas, kus tegi mullu karmi avarii

11:11

Mistra ja Mella teenisid võidulisa

10:31

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09:41

Eneli Jefimova elust suure lombi taga: algus oli raske

09:00

Konontšukil oli kehv viskepäev ja Bursaspor kaotas avamängu

08:06

Kehra ja Serviti said kodupubliku toel võidu kirja

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Kullamäe kerkis EuroCupis tiimi resultatiivseimaks, aga Lietkabelis kaotas

08.10

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve Uuendatud

08.10

Tartu Ülikool naaseb Lätist võidu ja puhaste paberitega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo