Rooba resultatiivne sööt aitas KooKoo võiduni

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis Soome kõrgliigas teise järjestikuse võidu ja tõusis tabelis neljandale kohale.

KooKoo sõitis kolmapäeval külla üle-eelmise hooaja meistrile Tampere Tapparale ning teenis võõral jääl kindla 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) võidu.

Rooba sai tulemusliku söödu kirja viimase perioodi 9. minutil, kui tegi eeltöö Ville Meskanenile, kes viis külalised 3:2 juhtima. Eesti koondise kapten on 12 mänguga kogunud kaheksa resultatiivsuspunkti (kolm väravat + viis väravasöötu).

Vähem kui pool minutit hiljem kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Veeti Miettinen ning lõppseisu vormistas 14. minutil Vilmos Gallo.

KooKoo on võitnud 12 kohtumisest seitse (kaks lisaajal) ja paikneb liigatabelis 19 punktiga neljandal kohal. Tappara on neist punkti kaugusel viiendal positsioonil.